Gonzalo Villarino presenta su nuevo disco "Volver a Ser" en Tribus

Gonzalo Villarino presenta oficialmente su nuevo disco Volver a Ser, en el marco de un concierto muy especial que también celebra sus 10 años de carrera solista. Será una noche única, con la banda completa y la participación de invitados especiales: Rodrigo “Negro” González y Agustín “Flaco” Ferrero. La cita es en Tribus Club de Arte el sábado 25 de octubre a las 21
Gonzalo Villarino se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 25 de octubre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
El show combinará la potencia de las nuevas canciones del álbum con versiones acústicas y reversiones de su repertorio ya editado. Además, la velada será registrada en audio y video, para dejar plasmado este momento histórico en la carrera del artista.
Puntos de venta:
Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161
CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187