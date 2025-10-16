Uno Santa Fe | Escenario | Tribus

Gonzalo Villarino presenta su nuevo disco "Volver a Ser" en Tribus

Gonzalo Villarino se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 25 de octubre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

16 de octubre 2025 · 11:22hs
Gonzalo Villarino presenta su nuevo disco Volver a Ser en Tribus

Gonzalo Villarino presenta su nuevo disco "Volver a Ser" en Tribus

Gonzalo Villarino presenta oficialmente su nuevo disco Volver a Ser, en el marco de un concierto muy especial que también celebra sus 10 años de carrera solista. Será una noche única, con la banda completa y la participación de invitados especiales: Rodrigo “Negro” González y Agustín “Flaco” Ferrero. La cita es en Tribus Club de Arte el sábado 25 de octubre a las 21

El show combinará la potencia de las nuevas canciones del álbum con versiones acústicas y reversiones de su repertorio ya editado. Además, la velada será registrada en audio y video, para dejar plasmado este momento histórico en la carrera del artista.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

