Martín Vázquez ganó un apasionante Desafío de las Estrellas en San Juan

El joven piloto Martín Vázquez se impuso en la carrera de TC que se disputó en el autódromo de San Juan

Todo llega. Finalmente, el joven piloto de Parada Robles, Martín Vazquez se recibió de ganador en el TC y no fue una carrera más, Vazquez se quedó con el Desafío de las Estrellas, que por la novena fecha del certamen 2025 del Turismo Carretera se corrió este domingo en el autódromo sanjuanino de Villicum.

Julián Santero fue recargado en el clasificador del Desafío de Las Estrellas. Al campeón de la categoría lo penalizaron con 19 segundos por haber tocado durante el desarrollo de la competencia a Otto Fritzler. El de Mendoza había llegado en la quinta posición y paso a ocupar el puesto 12.

La estrella más brillante en San Juan

En esta carrera especial, pilotos y equipos debían apelar a la mejor estrategia y sacar provecho de paradas rápidas y efectivas para salir en la mejor posición y seguir adelante con el plan trazado. Y eso hizo Martín Vazquez con el Dodge Challenger que atiende con su propio equipo. Atrás quedaron muchos sinsabores, momentos duros para finalmente, después de 38 carreras y poco más de dos años en el TC, alzarse con el triunfo en la más longeva categoría del mundo.

El año pasado, junto a su padre y con el mismo equipo con el que había debutado en la categoría, decidieron armar un auto de nueva generación para llegar a este 10 de agosto en San Juan, que seguramente no olvidará nunca.

La carrera tuvo diferentes matices, con varios punteros hasta que promediando la misma, Emiliano Spataro, que había cargado menos combustible que el resto parecía que se llevaba el triunfo, pero hacia el final y con el retraso del piloto de Lanús, un trío pugnaba por la victoria: Vazquez, Ebarlin y Chapur, prevaleciendo Martin Vazques, luego Facundo Chapur, con el verde Torino del Trotta Competición tras superar a Ebarlín y terminar segundo ; el último escalón del podio fue para el “Mago” Juan José Ebarlin, con el Chevrolet Camaro del EZEB Team.

image El piloto de Pilar, a bordo del Dodge Challenger de su propio equipo, se quedó con una fecha especial de Turismo Carretera.

Ya en el podio, la emoción embargó al piloto de Parada Robles. Fue un largo abrazo con su equipo, sus amigos y fundamentalmente con su padre, Sergio, que tiene un pasado a puro automovilismo en diferentes categorías zonales y seguramente le transmitió su pasión al, ahora, consagrado ganador del TC.

“Estoy emocionado y muy feliz, por fin completé el casillero que me faltaba. Fueron años de sufrimiento de altas y bajas , en la última vuelta pensé en cada uno de los chicos del equipo y quería que terminara cuanto antes. Espero que esto no termine, hacemos un esfuerzo enorme y lo de hoy fue una gran recompensa" afirmó el piloto ganador en San Juan.

A una fecha de finalizar la etapa regular, hay cinco pilotos que ya están clasificados para la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. En la próxima fecha, independientemente del resultado que obtengan, Julián Santero, Marcelo Agrelo, Mauricio Lambiris, Juan Martín Trucco y Agustín Canapino, ya forman parte de la definición.

El campeonato, cumplidas 9 carreras: 1ro. Julián Santero: 239,5 puntos, 2do. Marcelo Agrelo: 234, 3ro. Mauricio Lambiris: 216, 4to. Juan Martín Trucco: 216, 5to. Agustín Canapino: 211,5 puntos. La próxima carrera, 10ª. del campeonato que cierra la etapa regular, será el 24 de agosto en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires.