Uno Santa Fe | Ovación | Malena Santillán

Malena Santillán consiguió medalla de bronce en Asunción

La sanfrancisqueña de Unión, Malena Santillán, se subió al podio en las postas 4x100 metros libre, en los Juegos Panamericanos de Asunción, Paraguay

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2025 · 08:20hs
Malena Santillán consiguió su primera medalla en los Juegos Panamericanos Juveniles que se desarrollan en Asunción

Malena Santillán consiguió su primera medalla en los Juegos Panamericanos Juveniles que se desarrollan en Asunción, Paraguay.

La nadadora oriunda de la ciudad de San Francisco, Córdoba, pero actualmente radicada en Santa Fe fue parte de la posta 4×100 estilo libre femenino que consiguió la medalla de bronce en el primer día de la natación en estos Juegos Panamericanos Juniors. Malena Santillán, la nadadora de Unión de Santa Fe consiguió subirse al tercer puesto del podio.

Malena Santillán se subió al podio

Luego de una primera serie en que la delegación argentina se ubique en la tercera posición, durante la mañana obtuvieron su pasaje a la final que se disputaría por la tarde. Allí Santillán junto a Agostina Hein, Magdalena Portela y Lucía Gauna se colgaron la medalla de bronce, estando por detrás de Brasil (1º) y México (2º), con un tiempo de 3:48.76. Malena volverá a competir el lunes 11 en los 100 metros espalda, y el martes 12 lo hará en los 200 metros de la misma modalidad.

Otro conocido por los santafesinos, oriundo de la ciudad de Morteros, pero que estuvo en las filas de Unión de Santa Fe hasta principios de este año, actualmente radicado en Estados Unidos, Dante Nicola Rho, en la prueba de los 100 metros pecho masculino llegó en el octavo lugar, con un registro de 1:03:25, logrando superar apenas el 1:03:30 que había conseguido en la serie 3 de la clasificación, en la que terminó tercero.

Agostina Hein, la nadadora bonaerense de Campana, sumó la primera presea dorada para el medallero argentino en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al imponerse en la prueba de 400 metros libres, con un tiempo record panamericano junior de 4 minutos, 06 segundos y 96 centésimas, rompiendo la misma marca que por la mañana había conseguido en la clasificación (4:13:11) y la que hasta ahora ostentaba la estadounidense Claire Weinstein (4:17:64, en Cali 2021, el 20 de noviembre de ese año).

Con este podio, Hein se ganó un lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Las otras medallistas fueron la brasilera Leticia Fassina (plata, 4:14:29) y la colombiana Tiffany Murillo (bronce, 4:14:58).

Hein sumó otra medalla, en este caso de bronce, en la prueba de 4x100 relevos libre femenino, junto a Magdalena Portella, Malena Santillán y Lucía Gauna, al terminar en el tercer puesto, con un registro de 3:48:76. El podio se completó con Brasil (oro, 3:44:03, con record panamericano junior) y México (plata, 3:47:77).

En la final A de los 200 metros mariposa femenino, Magdalena Portela terminó quinta, con un tiempo de 2:14:32, mejorando lo hecho en la clasificación donde había terminado segunda en la serie 1, con 2:14:93. Catalina Acacio se ubicó séptima en la final A de los 100 metros pecho femenino, con un tiempo de 1:13:19, no pudiendo mejorar el 1:12:64 que por la mañana había establecido en la serie 1, donde terminó tercera.

Máximo Aguilar Macchion, Matías Santiso, Matías Chaillou y Ulises Saravia se ubicaron quintos en la final A de los 4x100 relevo libre masculino, con un tiempo de 3:22.15. Por la mañana, en la serie 1 de la clasificación, terminaron segundos, con 3:27:19.

Malena Santillán Asunción bronce
Noticias relacionadas
El seleccionado argentino practicó este en el estadio Mario Kempes y el ensayo fue observado por más de 10 mil personas.

Los Pumas están en Córdoba, y tuvieron su entrenamiento abierto

La Selección Argentina de vóley U-21 sigue imparable en el Mundial. Triunfaron ante Vietnam por 3 a 1.

Argentina ganó y sigue a paso firme en el Mundial U21 de vóley

La santafesina Ingrid Marcipar, segunda desde la izquierda, integra la selección nacional de remo en Asunción.

Una santafesina estuvo muy cerca de subirse al podio en remo

promocional: arroyo leyes, colon y kimberley siguen invictos

Promocional: Arroyo Leyes, Colón y Kimberley siguen invictos

Lo último

Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Mudallel: Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente

Mudallel: "Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Último Momento
Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Mudallel: Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente

Mudallel: "Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Unión ya le apunta a la recuperación inmediata con un regreso clave

Unión ya le apunta a la recuperación inmediata con un regreso clave

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Ovación
Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

La Liga Santafesina de Fútbol trabaja en varios frentes y con agenda recargada

La Liga Santafesina de Fútbol trabaja en varios frentes y con agenda recargada

Malena Santillán consiguió medalla de bronce en Asunción

Malena Santillán consiguió medalla de bronce en Asunción

Martín Vázquez ganó un apasionante Desafío de las Estrellas en San Juan

Martín Vázquez ganó un apasionante Desafío de las Estrellas en San Juan

Argentina ganó y sigue a paso firme en el Mundial U21 de vóley

Argentina ganó y sigue a paso firme en el Mundial U21 de vóley

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"