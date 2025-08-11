Malena Santillán consiguió medalla de bronce en Asunción

La sanfrancisqueña de Unión, Malena Santillán, se subió al podio en las postas 4x100 metros libre, en los Juegos Panamericanos de Asunción, Paraguay

La nadadora oriunda de la ciudad de San Francisco, Córdoba, pero actualmente radicada en Santa Fe fue parte de la posta 4×100 estilo libre femenino que consiguió la medalla de bronce en el primer día de la natación en estos Juegos Panamericanos Juniors. Malena Santillán, la nadadora de Unión de Santa Fe consiguió subirse al tercer puesto del podio.

Luego de una primera serie en que la delegación argentina se ubique en la tercera posición, durante la mañana obtuvieron su pasaje a la final que se disputaría por la tarde. Allí Santillán junto a Agostina Hein, Magdalena Portela y Lucía Gauna se colgaron la medalla de bronce, estando por detrás de Brasil (1º) y México (2º), con un tiempo de 3:48.76. Malena volverá a competir el lunes 11 en los 100 metros espalda, y el martes 12 lo hará en los 200 metros de la misma modalidad.

Otro conocido por los santafesinos, oriundo de la ciudad de Morteros, pero que estuvo en las filas de Unión de Santa Fe hasta principios de este año, actualmente radicado en Estados Unidos, Dante Nicola Rho, en la prueba de los 100 metros pecho masculino llegó en el octavo lugar, con un registro de 1:03:25, logrando superar apenas el 1:03:30 que había conseguido en la serie 3 de la clasificación, en la que terminó tercero.

Agostina Hein, la nadadora bonaerense de Campana, sumó la primera presea dorada para el medallero argentino en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al imponerse en la prueba de 400 metros libres, con un tiempo record panamericano junior de 4 minutos, 06 segundos y 96 centésimas, rompiendo la misma marca que por la mañana había conseguido en la clasificación (4:13:11) y la que hasta ahora ostentaba la estadounidense Claire Weinstein (4:17:64, en Cali 2021, el 20 de noviembre de ese año).

Con este podio, Hein se ganó un lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Las otras medallistas fueron la brasilera Leticia Fassina (plata, 4:14:29) y la colombiana Tiffany Murillo (bronce, 4:14:58).

Hein sumó otra medalla, en este caso de bronce, en la prueba de 4x100 relevos libre femenino, junto a Magdalena Portella, Malena Santillán y Lucía Gauna, al terminar en el tercer puesto, con un registro de 3:48:76. El podio se completó con Brasil (oro, 3:44:03, con record panamericano junior) y México (plata, 3:47:77).

En la final A de los 200 metros mariposa femenino, Magdalena Portela terminó quinta, con un tiempo de 2:14:32, mejorando lo hecho en la clasificación donde había terminado segunda en la serie 1, con 2:14:93. Catalina Acacio se ubicó séptima en la final A de los 100 metros pecho femenino, con un tiempo de 1:13:19, no pudiendo mejorar el 1:12:64 que por la mañana había establecido en la serie 1, donde terminó tercera.

Máximo Aguilar Macchion, Matías Santiso, Matías Chaillou y Ulises Saravia se ubicaron quintos en la final A de los 4x100 relevo libre masculino, con un tiempo de 3:22.15. Por la mañana, en la serie 1 de la clasificación, terminaron segundos, con 3:27:19.