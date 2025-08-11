Argentina ganó y sigue a paso firme en el Mundial U21 de vóley

Las Panteritas vencieron a su par de Serbia en la cita que se celebra en Indonesia y continúan de racha en la Copa del Mundo U-21

La Selección Argentina de vóley U-21 sigue imparable en el Mundial. Triunfaron ante Vietnam por 3 a 1.

Argentina logró su tercer triunfo consecutivo, este sábado ante las europeas por 3-1, en uno de los choques por la jornada de la Copa del Mundo U-21 . Con parciales de 25-18, 25-21, 19-25, 25-19, Las Panteritas hicieron lo propio como ante Canadá y Puerto Rico por la Zona A. Las dirigidas por Fernando Siri tuvieron en la rosarina Martina Bednarek a la máxima anotadora del elenco nacional, con 23 puntos.

En su cuarta presentación en el Mundial U21, Argentina derrotó a Vietnam por 3 a 1, con parciales de 10-25, 25-20, 25-15 y 25-15, con Bernardita Aguilar como máxima anotadora con 20 puntos. Este martes, a las 9AM, ante Indonesia en la última jornada de la primera fase de grupos.

El inicio del partido tuvo como dominador a Vietnam, que no perdonó y se llevó el primero 25-10. No obstante, desde el segundo, Las Panteritas encontraron respuestas en los cambios y fueron encontrando su juego para destrabar ese parcial 25-20 y dominar el tercero con contundencia 25-15.

El cuarto, en cambio, fue más parejo pero al promediar este capítulo, Las Panteritas hicieron diferencia en ataque y contra, se despegaron 19-14 y resolvieron el triunfo 25-15.

Argentina: Chiappero (1), Bednarek (16), Cabrera (6), Garibaldi (1), Margaria (2), Aguilar (20), De La Fuente (L). Ingresaron: Detzel (3), Franco, Routaboul (8), Studer (10), Martínez Casas (1).

El próximo juego para la la Argentina será este lunes frente a Vietnam, en la cuarta jornada del Grupo y luego el martes cerrará la primera fase ante Indonesia. Cabe recordar que los cuatro mejores equipos de cada zona clasificarán a los octavos de final.