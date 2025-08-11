Cayó presa la principal investigada por venta de drogas en barrio Los Hornos

Una mujer de 36 años fue detenida en barrio Los Hornos acusada de liderar un punto de venta de drogas. En dos allanamientos, la PDI secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos vinculados al negocio del microtráfico.

Este fin de semana, un allanamiento en barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe puso fin a una investigación por microtráfico de drogas que llevaba varias semanas en marcha. Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpieron en dos viviendas señaladas como puntos clave de venta de estupefacientes, logrando la detención de la principal sospechosa y el secuestro de material probatorio.

Vecinos de la zona habían notado el movimiento sospechoso en dos casas ubicadas sobre calle Doctor Zavalla , donde el ir y venir constante de personas y las transacciones rápidas generaban inquietud. Con paciencia y tareas de observación, los pesquisas de la PDI reunieron pruebas hasta que, en la mañana del sábado, se concretaron los allanamientos simultáneos con apoyo del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) .

Secuestro de droga y dinero en efectivo

Durante las requisas, los agentes incautaron 65 envoltorios satinados de cocaína listos para su venta, con un peso total de 37,2 gramos, además de dosis de marihuana, balanzas, elementos de fraccionamiento y $250.000 en efectivo. También se secuestraron teléfonos y dispositivos electrónicos que serán peritados para profundizar la investigación.

Detenidos e imputaciones

En uno de los domicilios, una mujer de 36 años fue arrestada como presunta jefa de la organización de venta al menudeo. Además, tres hombres y otra mujer fueron identificados y vinculados a la causa. Los acusados quedaron a disposición de la fiscal de Delitos Complejos, María Laura Urquiza, quien dispuso la detención de la principal investigada y la formación de causa para todos como presuntos infractores de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

• LEER MÁS: Nuevo caso de un policía atrincherado en su vivienda en Santa Fe: es el tercer episodio en poco más de dos meses