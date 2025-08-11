Uno Santa Fe | Policiales | drogas

Cayó presa la principal investigada por venta de drogas en barrio Los Hornos

Una mujer de 36 años fue detenida en barrio Los Hornos acusada de liderar un punto de venta de drogas. En dos allanamientos, la PDI secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos vinculados al negocio del microtráfico.

Juan Trento

Por Juan Trento

11 de agosto 2025 · 10:21hs
Cayó presa la principal investigada por venta de drogas en barrio Los Hornos

gentileza

Cayó presa la principal investigada por venta de drogas en barrio Los Hornos

Este fin de semana, un allanamiento en barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe puso fin a una investigación por microtráfico de drogas que llevaba varias semanas en marcha. Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpieron en dos viviendas señaladas como puntos clave de venta de estupefacientes, logrando la detención de la principal sospechosa y el secuestro de material probatorio.

droga Los hornos 1
Cayó presa la principal investigada por venta de drogas en barrio Los Hornos

Cayó presa la principal investigada por venta de drogas en barrio Los Hornos

Investigación y seguimiento

Vecinos de la zona habían notado el movimiento sospechoso en dos casas ubicadas sobre calle Doctor Zavalla, donde el ir y venir constante de personas y las transacciones rápidas generaban inquietud. Con paciencia y tareas de observación, los pesquisas de la PDI reunieron pruebas hasta que, en la mañana del sábado, se concretaron los allanamientos simultáneos con apoyo del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI).

Secuestro de droga y dinero en efectivo

Durante las requisas, los agentes incautaron 65 envoltorios satinados de cocaína listos para su venta, con un peso total de 37,2 gramos, además de dosis de marihuana, balanzas, elementos de fraccionamiento y $250.000 en efectivo. También se secuestraron teléfonos y dispositivos electrónicos que serán peritados para profundizar la investigación.

Detenidos e imputaciones

En uno de los domicilios, una mujer de 36 años fue arrestada como presunta jefa de la organización de venta al menudeo. Además, tres hombres y otra mujer fueron identificados y vinculados a la causa. Los acusados quedaron a disposición de la fiscal de Delitos Complejos, María Laura Urquiza, quien dispuso la detención de la principal investigada y la formación de causa para todos como presuntos infractores de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

• LEER MÁS: Nuevo caso de un policía atrincherado en su vivienda en Santa Fe: es el tercer episodio en poco más de dos meses

drogas Los hornos mujer detenida
Noticias relacionadas
impactante accidente en avenida alem: choco contra una columna de semaforo y volco

Impactante accidente en Avenida Alem: chocó contra una columna de semáforo y volcó

Vicente Matías Pignata, recompensa de 35 millones de pesos y Matías Ignacio Gazzani, recompensa de $60 millones 

El perfil de los diez prófugos por los que la provincia ofrece recompensas: el caso del narco que vivía en el country El Paso

nuevo caso de un policia atrincherado en su vivienda en santa fe: es el tercer episodio en poco mas de dos meses

Nuevo caso de un policía atrincherado en su vivienda en Santa Fe: es el tercer episodio en poco más de dos meses

b° rene favaloro: balazos, persecucion policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revolver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Lo último

¡Lapidario! Colón es el segundo más goleado del grupo B y el cuarto de la general

¡Lapidario! Colón es el segundo más goleado del grupo B y el cuarto de la general

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Estigarribia, confiando en Unión: Estamos por el buen camino

Estigarribia, confiando en Unión: "Estamos por el buen camino"

Último Momento
¡Lapidario! Colón es el segundo más goleado del grupo B y el cuarto de la general

¡Lapidario! Colón es el segundo más goleado del grupo B y el cuarto de la general

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Estigarribia, confiando en Unión: Estamos por el buen camino

Estigarribia, confiando en Unión: "Estamos por el buen camino"

La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Ovación
El drama de Colón: matemáticas que dan vida, juego que decepciona

El drama de Colón: matemáticas que dan vida, juego que decepciona

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Estigarribia, confiando en Unión: Estamos por el buen camino

Estigarribia, confiando en Unión: "Estamos por el buen camino"

La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"