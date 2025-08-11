Uno Santa Fe | Ovación | Liga Santafesina

La Liga Santafesina de Fútbol trabaja en varios frentes y con agenda recargada

El presidente de la Liga Santafesina Leandro Birollo mantuvo contacto con legisladores provinciales, y presentó en AFA un proyecto para utilizar el predio Nery Pumpido

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2025 · 08:53hs
Birollo mantuvo una reunión con el senador Michling por el programa Con Valores ganamos Todos.

Birollo mantuvo una reunión con el senador Michling por el programa Con Valores ganamos Todos.

El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, acompañado por otros dirigentes, se reunieron con el senador provincial Felipe Michling con motivo de la visita del programa para formadores al Departamento San Cristóbal a fines de este mes. En otro punto importante, estuvo en sede la Asociación del Fútbol Argentino para presentar un proyecto de empleo del predio Nery Pumpido como Centro Deportivo, de Capacitación y Desarrollo Integral de la Casa Madre en el Interior del país. La reunión se dio con Pipo Marín, miembro del Comité Ejecutivo.

El programa Con Valores Ganamos Todos se extiende

Leandro Birollo, el tesorero Fabricio Galateo y el asesor Anselmo Baroni se reunieron con el senador Felipe Michlig para empezar a delinear lo que será un nuevo congreso de nuestro programa Con Valores Ganamos Todos, el 30 de agosto, esta vez en el Departamento San Cristóbal, el cual precisamente tiene su sede en la Liga Ceresina de Fútbol.

En consonancia a la iniciativa del Gobierno de Santa Fe de fomentar esta capacitación que surge de la Liga Santafesina y que procura llevarlo a cabo en más sitios de nuestra provincia, este sábado mientras tanto el cuerpo docente del programa hará el primer viaje dentro de La Bota y será en el Centro Cultural de la localidad de Carlos Pellegrini, radio de acción de la Liga Departamental San Martín y con apoyo del Senador Esteban Motta. Seguido está pautado desplegar el congreso ante la Liga Esperancina, el cual es impulsado por la Diputada Jimena Senn, aunque restan ultimar detalles para dicha realización.

image
El presidente de la Liga Santafesina present&oacute; en la AFA un proyecto de utilizaci&oacute;n del predio Nery Pumpido.

El presidente de la Liga Santafesina presentó en la AFA un proyecto de utilización del predio Nery Pumpido.

Reunión en AFA por el predio Nery Pumpido

En Viamonte 1366, Leandro Birollo se reunió con Javier Marín, miembro titular del Comité Ejecutivo AFA y Presidente de la Comisión de Desarrollo, con motivo de presentar un proyecto impulsado desde la Liga Santafesina que tiene como objeto la utilización del predio Nery Alberto Pumpido por parte de la entidad que conduce los destinos del fútbol nacional.

Como puntos del proyecto presentado, primero se expusieron las comodidades del predio Nery Pumpido, de su infraestructura y del gran potencial de aprovechamiento, haciendo un repaso de las delegaciones que lo utilizaron, como por ejemplo en las visorías de Claudio Gugnali, entrenador de la Selección Argentina Sub 20 del ascenso y de Germán Portanova, director técnico del combinado nacional femenino, como así también la disertación para árbitros de nuestra liga brindada por Facundo Tello y Gabriel Chade.

Luego se formalizaron las propuestas de Uso del predio, de lo beneficioso que será para la Asociación del Fútbol Argentino, se realizó la invitación y se expresó la intención de una reforma integral del mismo, en pos de analizar presupuestos y la posibilidad de colaboración para lograr los objetivos planteados.

Liga Santafesina Nery Pumpido Leandro Birollo
Noticias relacionadas
Atlético Arroyo Leyes visitará a El Cadi de Rincón en el predio Nery Pumpido de la Liga Santafesina.

No se detiene la actividad en los campeonatos de Liga Santafesina

Martín Vázquez, la Estrella con más brillo en el Villicum de San Juan.

Martín Vázquez ganó un apasionante Desafío de las Estrellas en San Juan

El seleccionado argentino practicó este en el estadio Mario Kempes y el ensayo fue observado por más de 10 mil personas.

Los Pumas están en Córdoba, y tuvieron su entrenamiento abierto

La Selección Argentina de vóley U-21 sigue imparable en el Mundial. Triunfaron ante Vietnam por 3 a 1.

Argentina ganó y sigue a paso firme en el Mundial U21 de vóley

Lo último

Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Mudallel: Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente

Mudallel: "Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Último Momento
Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Comienza una semana de paro de los docentes universitarios en Santa Fe

Mudallel: Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente

Mudallel: "Tenemos el boleto más caro de la región, la Municipalidad que menos invierte y el servicio menos eficiente"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Unión ya le apunta a la recuperación inmediata con un regreso clave

Unión ya le apunta a la recuperación inmediata con un regreso clave

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Ovación
Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

La Liga Santafesina de Fútbol trabaja en varios frentes y con agenda recargada

La Liga Santafesina de Fútbol trabaja en varios frentes y con agenda recargada

Malena Santillán consiguió medalla de bronce en Asunción

Malena Santillán consiguió medalla de bronce en Asunción

Martín Vázquez ganó un apasionante Desafío de las Estrellas en San Juan

Martín Vázquez ganó un apasionante Desafío de las Estrellas en San Juan

Argentina ganó y sigue a paso firme en el Mundial U21 de vóley

Argentina ganó y sigue a paso firme en el Mundial U21 de vóley

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"