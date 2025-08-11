La Liga Santafesina de Fútbol trabaja en varios frentes y con agenda recargada

El presidente de la Liga Santafesina Leandro Birollo mantuvo contacto con legisladores provinciales, y presentó en AFA un proyecto para utilizar el predio Nery Pumpido

El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, acompañado por otros dirigentes, se reunieron con el senador provincial Felipe Michling con motivo de la visita del programa para formadores al Departamento San Cristóbal a fines de este mes. En otro punto importante, estuvo en sede la Asociación del Fútbol Argentino para presentar un proyecto de empleo del predio Nery Pumpido como Centro Deportivo, de Capacitación y Desarrollo Integral de la Casa Madre en el Interior del país. La reunión se dio con Pipo Marín, miembro del Comité Ejecutivo.

Leandro Birollo, el tesorero Fabricio Galateo y el asesor Anselmo Baroni se reunieron con el senador Felipe Michlig para empezar a delinear lo que será un nuevo congreso de nuestro programa Con Valores Ganamos Todos, el 30 de agosto, esta vez en el Departamento San Cristóbal, el cual precisamente tiene su sede en la Liga Ceresina de Fútbol.

En consonancia a la iniciativa del Gobierno de Santa Fe de fomentar esta capacitación que surge de la Liga Santafesina y que procura llevarlo a cabo en más sitios de nuestra provincia, este sábado mientras tanto el cuerpo docente del programa hará el primer viaje dentro de La Bota y será en el Centro Cultural de la localidad de Carlos Pellegrini, radio de acción de la Liga Departamental San Martín y con apoyo del Senador Esteban Motta. Seguido está pautado desplegar el congreso ante la Liga Esperancina, el cual es impulsado por la Diputada Jimena Senn, aunque restan ultimar detalles para dicha realización.

image El presidente de la Liga Santafesina presentó en la AFA un proyecto de utilización del predio Nery Pumpido.

Reunión en AFA por el predio Nery Pumpido

En Viamonte 1366, Leandro Birollo se reunió con Javier Marín, miembro titular del Comité Ejecutivo AFA y Presidente de la Comisión de Desarrollo, con motivo de presentar un proyecto impulsado desde la Liga Santafesina que tiene como objeto la utilización del predio Nery Alberto Pumpido por parte de la entidad que conduce los destinos del fútbol nacional.

Como puntos del proyecto presentado, primero se expusieron las comodidades del predio Nery Pumpido, de su infraestructura y del gran potencial de aprovechamiento, haciendo un repaso de las delegaciones que lo utilizaron, como por ejemplo en las visorías de Claudio Gugnali, entrenador de la Selección Argentina Sub 20 del ascenso y de Germán Portanova, director técnico del combinado nacional femenino, como así también la disertación para árbitros de nuestra liga brindada por Facundo Tello y Gabriel Chade.

Luego se formalizaron las propuestas de Uso del predio, de lo beneficioso que será para la Asociación del Fútbol Argentino, se realizó la invitación y se expresó la intención de una reforma integral del mismo, en pos de analizar presupuestos y la posibilidad de colaboración para lograr los objetivos planteados.