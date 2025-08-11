Gresca en la plaza de Rincón durante los festejos por el Mes de las Infancias: siete personas heridas, niños caídos y policías agredidos

Siete mujeres resultaron con heridas leves tras una pelea que estalló en medio del evento. Hubo cadenas de bicicleta utilizadas como armas y niños que terminaron en el suelo. La policía intervino y fue agredida

Lo que debía ser una tarde de alegría y celebración por el Mes de las Infancias en la plaza central de San José del Rincón terminó en un violento episodio. Siete mujeres resultaron con heridas leves luego de una pelea que se desató frente a cientos de personas, entre ellas numerosos niños.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 18 de este domingo, mientras agentes patrullaban la zona de San Martín y Constituyentes . El personal recibió un llamado del área de Seguridad municipal alertando sobre una “gresca de proporción” en el centro de la plaza.

Caos en medio del festejo

Al llegar, los uniformados encontraron entre 200 y 300 personas en el lugar. Algunos presentes intentaban separar a las mujeres, mientras otros filmaban con sus teléfonos celulares. En medio de la pelea, se usaron cadenas de bicicleta como armas, lo que provocó que varios niños cayeran al suelo y se generaran escenas de pánico.

Ante la magnitud del disturbio, la policía pidió refuerzos. Mientras intentaban intervenir, los agentes fueron agredidos físicamente, aunque no sufrieron lesiones. Minutos después, arribó una segunda unidad para colaborar en el control de la situación.

Heridas y denuncias

Las siete mujeres lesionadas fueron atendidas en el lugar y no requirieron traslado hospitalario. Fuentes oficiales indicaron que el hecho será investigado para identificar a todas las personas involucradas y determinar las causas que originaron la pelea.

El episodio generó repudio entre los vecinos, quienes lamentaron que un festejo pensado para los más chicos haya terminado con violencia y temor.

