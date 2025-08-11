Unión y la dura realidad: la derrota ante Argentinos expone las limitaciones del plantel

La derrota ante Argentinos dejó de manifiesto la falta de alternativas de peso y jerarquía de un Unión que sigue sin dar la talla que pretende Leo Madelón.

La reciente caída de Unión ante Argentinos Juniors en La Paternal dejó en evidencia una situación que preocupa en el mundo tatengue: más allá de la evolución futbolística que se observó desde la llegada de Leonardo Madelón, el equipo todavía muestra dificultades para estar a la altura cuando enfrenta a rivales de gran jerarquía.

El resultado ajustado 1-0 en el Diego Armando Maradona refleja un partido parejo, pero el desarrollo dejó claro que Unión sigue careciendo de alternativas de peso en el banco.

Si bien Madelón logró conformar un equipo confiable, la falta de recambio efectivo limita las chances de cambiar el rumbo cuando los encuentros se complican, tal como sucedió en esta derrota en La Paternal.

Desde que el experimentado entrenador se hizo cargo del equipo, la mejora en el juego es innegable. Sin embargo, los números no acompañan: solo se registra una victoria en el torneo local, frente a Estudiantes en Santa Fe (1-0).

Además, la clasificación a octavos de final de la Copa Argentina fue alcanzada tras una definición por penales contra Rosario Central, sin poder traducir en victorias claras el juego mostrado.

Unión, necesitado de una actuación convincente

Esta falta de resultados contundentes y la imposibilidad de revertir partidos adversos con variantes tácticas o jugadores frescos pone en alerta a Unión, que deberá afrontar un tramo final de temporada con la presión del descenso cada vez más cerca.

La exigencia es alta y el plantel, pese a sus esfuerzos, aún no logra responder cuando debe salir de su territorio. Al equipo le faltan alternativas de peso y que puedan cambiar la ecuación desde el banco de los suplentes.

Queda en claro que la evolución de Unión no es suficiente si el equipo no encuentra respuestas en los momentos más difíciles, especialmente fuera de Santa Fe, donde la irregularidad se mantiene y preocupa de cara al futuro inmediato. La búsqueda de refuerzos y soluciones será clave para intentar darle otra dinámica al equipo y evitar caer en la zona de riesgo que acecha