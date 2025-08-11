Un plantel de Colón indigno que le da la espalda a la historia del club

Más allá de las responsabilidades dirigenciales y de los entrenadores que pasaron, lo del plantel de Colón es una verdadera afrenta a la historia del club

El plantel de Colón le dio la espalda a la historia del club.

Ya resulta redundante describir la paupérrima campaña que viene protagonizando Colón en el Torneo de la Primera Nacional, ubicado en la 15ª posición en la Zona B con apenas tres equipos por debajo.

Un papelón de dimensiones inconmensurables, que tiene varios responsables , pero sin dudas que los mayores son los jugadores que no están a la altura de la circunstancias y que se encargaron de darle la espalda a la historia del club.

En Colón son todos responsables pero más, los jugadores

Se lo puede criticar y con mucha razón a Víctor Godano y al resto de la dirigencia, como también a Iván Moreno y Fabianesi en su rol de director deportivo.

De hecho, el Torero fue el responsable del armado del plantel y de la elección de Ariel Pereyra como entrenador. Pero como siempre en el fútbol se habla con el resultado puesto, y es mucho más fácil criticar después que hablar antes.

Y a decir verdad, cuando a comienzo de año se conformó el plantel la mayoría de los hinchas, como así también de los periodistas estaban de acuerdo con los refuerzos que se habían traído.

Nadie discutía la llegada de Emmanuel Gigliotti como así tampoco la de Guillermo Ortiz. Asomaba sensato ir a buscar un arquero como Marcos Díaz y sumar un lateral con recorrido y regularidad como Gonzalo Bettini.

Las llegadas de Nicolás Thaller y Brian Negro podían generar cierta incertidumbre, dado que el primero de ellos hacía meses que no jugaba, pero siempre lo había hecho en Primera División.

En tanto que el arribo de José Barreto fue muy bien visto, dado que había tenido un muy buen año con la camiseta de San Telmo, aportando goles y asistencias.

El nombre que sí generaba muchas dudas era el del paraguayo Jorge Sanguina, relegado en Independiente Rivadavia de Mendoza y los resultados están a la vista.

Pero en líneas generales se trataba de un aceptable mercado de pases, sin caer en la polémica frase de Moreno y Fabianesi por la cual terminó siendo condenado, cuando habló de un "mercado inteligente".

Y los elogios llegaron con ese muy buen arranque de Colón con un empate y tres victorias al hilo. Allí los hinchas y periodistas decían que Colón conjugaba experiencia, sentido de pertenencia y jerarquía.

Colón era Disney, todo era color de rosas y en ese contexto, Marcos Díaz era el Dibu Martínez, Emmanuel Gigliotti la reencarnación de Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Guillermo Ortiz lo más parecido al Cuti Romero.

Se ponderaba a la columna vertebral de Colón conformada por los nombres mencionados. Y en todo caso, sí se recordaba que a ese mercado de pases le faltaba un volante central y un carrilero por izquierda.

Pero estaba en el plantel Alan Forneris de buena proyección y se esperaba que reapareciera Ignacio Lago. Por lo cual, tampoco resultaba un despropósito esperar al mercado de pases de mediados de año para incorporar.

Sin embargo, todo lo bueno del arranque se transformó en lo visto hasta el momento. La carroza se convirtió en calabaza protagonizando una campaña deplorable, sumando papelón tras papelón.

Así las cosas, Colón se transformó en una lista interminable de futbolistas lesionados, directo al recórd de guinness y entrenadores que no lograron darle un estilo de juego.

Se podrán pedir elecciones anticipadas, analizar si Martín Minella debe continuar o no, pero la realidad indica que los mayores responsables de esta afrenta son los jugadores, encargados de resolver dentro de la cancha.

Claro está, dentro de la lista de culpables los primeros mencionados son los de mayor experiencia, aquellos referentes que no fueron tales. Como los casos de Gigliotti, Bernardi, Díaz y Ortiz entre otros.

El Pulga Rodríguez llegó a destiempo y con las llamas que ya habían prendido fuego el club. Por lo cual, es al que menos se le puede reprochar.

A ocho fechas del final y dependiendo de un milagro estadístico, este plantel de Colón parece no tener remedio alguno ni antídoto posible para evitar un desenlace que asoma inevitable.