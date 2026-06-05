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Las 10 canciones indispensables para recordar al Indio Solari y su huella eterna en el rock argentino

La muerte del Indio Solari conmueve a millones de fanáticos. Desde Los Redonditos de Ricota hasta su etapa solista, estas son las canciones que mejor resumen la obra de uno de los artistas más influyentes de la historia de la música argentina.

5 de junio 2026 · 10:26hs
El Indio Solari falleció a los 77 años

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El Indio Solari falleció a los 77 años

La partida de Carlos Alberto "Indio" Solari deja un vacío imposible de llenar en el rock nacional argentino. Dueño de una pluma única, una voz inconfundible y una capacidad extraordinaria para movilizar multitudes, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota construyó una obra que trascendió generaciones.

A modo de homenaje, estas son diez canciones esenciales para comprender la dimensión artística y cultural de un músico que se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia argentina.

1. Ji Ji Ji

Es, probablemente, la canción más popular de Los Redondos. Publicada en el histórico álbum Oktubre (1986), se transformó en un himno del rock argentino y en protagonista del denominado "pogo más grande del mundo", fenómeno que acompañó durante décadas cada presentación del Indio.

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2. La Bestia Pop

Otro de los clásicos indiscutidos de la banda. Su potencia musical y la fuerza de su letra la convirtieron en una de las canciones más representativas de la década de los noventa y una de las favoritas del público.

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3. Un ángel para tu soledad

Incluida en Lobo Suelto, Cordero Atado, es una de las composiciones más reconocidas del repertorio ricotero. Su estribillo continúa siendo coreado por miles de seguidores en todo el país.

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4. Juguetes Perdidos

Considerada por muchos fanáticos como una de las obras más emotivas del grupo, combina sensibilidad, poesía y una interpretación que refleja el estilo único del Indio Solari.

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5. Mariposa Pontiac / Rock del País

Habitual cierre de los recitales, esta canción se convirtió en una verdadera celebración colectiva. Su energía y carga emocional la transformaron en una pieza fundamental dentro de la historia de Los Redondos.

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6. Todo un palo

Con una letra cargada de imágenes y simbolismos, representa a la perfección el universo creativo que caracterizó al Indio Solari durante toda su carrera.

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7. Motorpsico

Uno de los temas más emblemáticos de Último Bondi a Finisterre. Marcó una nueva etapa sonora para la banda y se convirtió en un clásico instantáneo entre los seguidores.

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8. Tarea Fina

Una de las canciones más valoradas por la crítica y por los fanáticos. Su profundidad lírica y su atmósfera melancólica la ubican entre las mejores composiciones de la historia del rock argentino.

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9. El Tesoro de los Inocentes

Ya en su etapa solista, el Indio abrió un nuevo capítulo de su carrera con esta canción que da nombre al disco lanzado en 2004. El tema confirmó que su creatividad seguía intacta después de la separación de Los Redondos.

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10. Pabellón Séptimo (Relato de Horacio)

Hoy, tras su fallecimiento, esos temas vuelven a cobrar una dimensión especial. Son la banda sonora de una despedida cargada de emoción, pero también el testimonio de un legado que seguirá vivo en cada recital, en cada reunión de amigos y en cada rincón donde alguien vuelva a cantar una canción de Los Redondos.

Inspirada en hechos reales y convertida en una de las canciones más impactantes de su repertorio, refleja el compromiso artístico y la capacidad narrativa que distinguieron al músico durante toda su trayectoria.

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• LEER MÁS: Adiós al Indio Solari: falleció una de las mayores leyendas del rock nacional

canciones Indio Solari rock
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