Copa Santa Fe 2026: se viene el debut del futsal y el fútbol adaptado

La competencia, impulsada por el Gobierno de Santa Fe junto con la Federación Santafesina de Fútbol y con el respaldo de Lotería de Santa Fe, incorpora por primera vez ambas disciplinas

El gobierno provincial junto con la Federación Santafesina de Fútbol y con el apoyo de Lotería de Santa Fe, presentó este miércoles la Copa Santa Fe de Futsal y de Fútbol Adaptado, dos disciplinas que se incorporan por primera vez a la competencia provincial, con el objetivo de ampliar la participación, fortalecer el deporte federado y promover la inclusión.

La presentación se realizó en la sede de la Asociación Rosarina de Fútbol y contó con la participación de autoridades provinciales, dirigentes deportivos y representantes de las ligas que formarán parte de ambas competencias.

Se presentaron las nuevas disciplinas en Copa Santa Fe

La competencia, impulsada por el Gobierno de Santa Fe junto con la Federación Santafesina de Fútbol y con el respaldo de Lotería de Santa Fe, incorpora por primera vez ambas disciplinas. En su edición 2026 reúne 14 deportes y 20 modalidades, consolidándose como el certamen multidisciplinario más importante de la provincia.

El secretario de Deportes, Fernando Maletti, destacó que la incorporación de estas nuevas modalidades responde a una demanda del deporte santafesino y reafirma la decisión del Gobierno Provincial de seguir ampliando el alcance de la Copa Santa Fe.

“La novedad de esta edición es la incorporación del Futsal y del Fútbol Adaptado, dos modalidades que se venían pidiendo”, afirmó el funcionario.

Maletti también subrayó el respaldo de Lotería de Santa Fe al certamen y recordó que “el gobernador Maximiliano Pullaro pidió que la mayor parte de los recursos de Lotería se destinen al deporte”.

Sobre el Futsal, explicó que Santa Fe cuenta con una importante tradición en esta disciplina y con varios equipos que participan en la Liga Nacional. “Queríamos visibilizarlos para favorecer el crecimiento de la actividad en toda la provincia”, señaló.

En relación con el Fútbol Adaptado, indicó que la incorporación forma parte de una política sostenida para ampliar la presencia del deporte adaptado dentro de la Copa Santa Fe: “Ya habíamos sumado disciplinas como atletismo y natación; ahora queríamos incorporar también el fútbol”, agregó.

Una competencia que sigue creciendo

El presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, destacó la importancia del nuevo torneo y agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial y de Lotería de Santa Fe.

“Este será el comienzo de algo mucho más grande. Es una modalidad del fútbol que brinda nuevas oportunidades para chicos y chicas de toda la provincia”, sostuvo.

Por su parte, el coordinador de Futsal de la Copa Santa Fe, Juan Dertiano, aseguró que tanto las ligas como los clubes recibieron con entusiasmo la incorporación de la disciplina y trabajan para consolidarla dentro del calendario deportivo provincial.

La competencia de Futsal reunirá a los ocho mejores equipos de Santa Fe, que accederán a la fase final tras superar las eliminatorias organizadas por las ocho ligas santafesinas que actualmente desarrollan esta modalidad. Las finales se disputarán los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre en el Estadio Multipropósito de la ciudad de Santa Fe.

Más deporte e inclusión

La incorporación del Fútbol Adaptado busca fortalecer el deporte inclusivo y generar nuevos espacios de participación para personas con discapacidad intelectual.

En esta primera edición competirán equipos masculinos integrados por diez jugadores y dos integrantes del cuerpo técnico. Las inscripciones estarán abiertas entre el 27 de julio y el 21 de agosto, mientras que la competencia, en la modalidad de fútbol 5 contra 5, se desarrollará durante una jornada del mes de octubre en la ciudad de Rosario.

Impulsada por el Gobierno de Santa Fe, la Copa Santa Fe tiene como objetivo fomentar el desarrollo deportivo, fortalecer el trabajo de las instituciones y promover la inclusión a través del deporte. En su edición 2026 reúne 14 deportes y 20 modalidades, consolidándose como la competencia provincial más importante de la región.