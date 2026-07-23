Copa Santa Fe de Rugby: se disputa la quinta fecha de la zona Campeonato

La Copa Santa Fe que organiza la Unión Santafesina de Rugby junto al gobierno provincial tendrá este sábado una nueva jornada en el que puntero Universitario visitará a CRAI

Como consecuencia de que se disputa una nueva jornada en el Torneo del Interior que organiza la UAR y hay ventana en el Regional del Litoral, este sábado 25 de julio se disputará la quinta fecha de la Copa Santa Fe de rugby masculino que cuenta con la organización de la Unión Santafesina y el respaldo del gobierno provincial por intermedio de la Lotería de Santa Fe. Alma Juniors de Esperanza y Universitario de Santa Fe defenderán la punta del certamen que los tiene como protagonistas.

En Primera División de la Copa Santa Fe de rugby, este sábado 25, a partir de las 13.30, ya que a las 15.30 juega por el Torneo del Interior con Jockey de Rosario, Santa Fe Rugby Club recibirá en Sauce Viejo a CRAR de Rafaela con el arbitraje de Javier Villalba. Por su parte, a las 16, en la autopista, el puntero Universitario de Santa Fe jugará frente a CRAI con el referato de Fernando De Feo.

En el predio de Cabaña Leiva, a partir de las 16, La Salle Jobson recibirá a Querandí RC con el control de Exequiel Adrover, y en el departamento Castellanos, Atlético Almirante Brown de San Vicente será anfitrión de Cha Roga Club con el seguimiento de Leonardo Del Río. En la oportunidad quedará libre Alma Juniors de Esperanza que viene cumpliendo una muy buena campaña.

En la divisional reserva jugarán, a las 12, Santa Fe Rugby con CRAR con el control de Carlos Recce, mientras que a las 16, CRAI se medirá con Universitario de Santa Fe con el arbitraje de Alfredo Fun; La Salle Jobson con Querandí con el referato de Cristiang Kuverling y Brown de San Vicente con Cha Roga con el seguimiento de Diego Costa.

Las posiciones en primera se encuentran del siguiente modo: Universitario de Santa Fe 19, Alma Juniors de Esperanza 16, CRAR de Rafaela 15, CRAI 14, La Salle Jobson 9, Brown de San Vicente 6, Santa Fe Rugby 3, Cha Roga Club 1 y Querandí RC 0. En reserva de este modo: CRAR de Rafaela 20, Universitario 16, CRAI 15, Alma Juniors de Esperanza 10, Santa Fe Rugby 9, La Salle Jobson 7, Cha Roga 5, Querandí RC y Brown de San Vicente 0.

En el Desarrollo, el sábado 25, a partir de las 16, en la ciudad cabecera del departamento San Jerónimo, Coronda RC jugará frente a San Jorge con el arbitraje de Carlos Manera. Quedan libres los Guaycurúes de Sunchales y San Carlos RC. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: San Carlos RC 15, Coronda RC 10, Los Guaycurúes de Sunchales 4, Atlético San Jorge 1, y Jorge Newbery de Gálvez 0.

En el Torneo Dos Orillas de juveniles

El próximo sábado 25 de julio se disputará la segunda fecha de la Final Six del Torneo Dos Orillas de juveniles que organizan en conjunto la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana de Rugby. En cuanto a la Copa de Oro, en Menores de19, a las 12.30, La Salle Jobson jugará con CRAR de Rafaela (Mateo Ciaccio); 12.45, Santa Fe Rugby con Rowing (Fabián Prats) y a las 13.15, Estudiantes con CRAI en la sede central (Fernando Sánchez). En Menores de 17, a las 12.30, Estudiantes con Universitario (Javier Legarreta) y Paraná Rowing con CRAR de Rafaela (Guillermo Córdoba); 12.45, Santa Fe Rugby jugará con La Salle Jobson (Bruno Martino).

Se viene la segunda jornada de la segunda fase del Dos Orillas de juveniles.

En Menores de 16, a la 11, jugarán CRAI con Universitario (Facundo Puntillo), y Estudiantes con Rowing (Fernando Sánchez); 12.30, Tilcara con Santa Fe Rugby (Diego Sueldo), mientras que en Menores de 15, lo harán a las 11.15, Santa Fe Rugby con La Salle Jobson (Lucio Katona); 11.30, Universitario con Tilcara (Carlos Manera), y a las 12.30, Estudiantes con CRAI (Carlos Colazo). En Menores de 14 lo harán a las 10, Universitario con Tilcara (Renata Pautasso); 11, Estudiantes con CRAI (Javier Godoy) y a las 11.15, Santa Fe Rugby con La Salle Jobson (Emiliano Prats).

En la Copa de Plata, en Menores de 19, este viernes 24 de julio, a las 20, jugarán Estudiantes B con Alma Juniors de Esperanza (Alejandro Becic), mientras que el sábado 25, a las 12.30, jugarán Tilcara con CRAI B (Julián Caviglia) y a las 13, Universitario con Cha Roga (Juan Ferinno). En Menores de 17, a las 12.30, se cruzarán Brown de San Vicente con Santa Fe Rugby B (Martín Jaime) y CRAI con Cha Roga/Querandí (Mario Cavenaghi); mientras que fue postergado Tilcara con Alma Juniors de Esperanza.

En Menores de 16, a las 11, La Salle Jobson jugará con Alma Juniors de Esperanza (Enrique Farjath), y Brown de San Vicente/San Carlos con Santa Fe Rugby B (Gustavo Rostagno); 12.30, CRAR con Cha Roga (Raúl Eguiazú). En Menores de 15, a las 11, Rowing con Cha Roga (Federico Cassano) y a las 12.30, CRAR con Alma Juniors (Darío Botta). En Menores de 14, a las 11, jugarán Brown de San Vicente/San Carlos con Santa Fe Rugby y CRAR con Alma Juniors (Rodrigo Grenon), quedando postergado el cruce entre Rowing con Cha Roga.