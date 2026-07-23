El Quillá logró el pasaje a la siguiente instancia en la Copa Concejo 0.0%

En el predio Nery Pumpido, Náutico El Quillá derrotó a El Cadi de Rincón y clasificó a octavos de final de la Copa Concejo 0.0%. Por el Apertura Burtovoy, Ciclón Racing superó a Nacional

Náutico El Quillá se impuso a El Cadi y pasó a la siguiente instancia de la Copa Concejo 0.0%.

Con acción en la Copa Concejo y en el Torneo Apertura José Luis Burtovoy, la actividad para los elencos liguistas no se detuvo en la noche del miércoles. Concretamente, continuó la disputa de los dieciseisavos de final de la Copa Concejo 0.0% el cual es organizado por la Liga Santafesina, el Concejo de Santa Fe y CCU, en el cual se produjo la clasificación del Club Náutico El Quillá. En cuanto al certamen doméstico, en el barrio Sur de la capital provincial, Ciclón Racing se llevó una cotizada victoria frente a Nacional.

Por los dieciseisavos de final del certamen organizado por la Liga Santafesina, el Concejo de Santa Fe y CCU, se produjo otro enfrentamiento entre equipos de Primera y Segunda División. En este caso concreto, Náutico El Quillá superó sobre el final a El Cadi de Rincón en el predio Nery Alberto Pumpido.

Fue triunfo para los auriazules por 2 a 1 con goles de Nicolás González y Facundo Balbastro. Para el elenco costero convirtió Lauaro Escobar, quien recientemente fue premiado por el Concejo de Santa Fe por haber sido uno de los goleadores de la B en 2025. El equipo del Parque del Sur dirigido por Martín Mazzoni en la próxima instancia jugará ante el vecino, Nacional, quien llega de dejar en el camino a Las Flores II.

Patita Mazzoni colocó un equipo en cancha con muchos jóvenes que supieron llevar adelante el partido y superar al rival en la noche de Monte Vera. Hubo tres debuts en primera división: Facundo Balbastro (2008), Luca Roteta (2008) y Lucho Speranza (2009).Los goles fueron convertidos por Nico González de cabeza y Facundo Balbastro, ambos convirtieron su primer gol con la camiseta del Quillá.

Recordemos que el martes por la noche, en el mismo escenario, Ateneo Inmaculada y Belgrano igualaron 4 a 4 con goles de Francisco Loyarte, Conrado Peralta Pino en dos ocasiones y Martín Vicario para los colegiales, mientras que para los corondinos convirtieron Gastón Bravo, Lúcio Monti, Brian Acosta y Matías Heredia en contra. Ya en los penales ganó el cuadro de la Primera División por 4 a 2. Ahora los de Agustín Oliver se enfrentarán ante el ganador de Gimnasia y Esgrima y Los Canarios.

Todavía quedan pendientes de disputa en los dieciseisavos de final. Universidad con San Cristóbal, Banco Provincial con Colón, Independiente con Deportivo Santa Rosa, Vecinal Gálvez con Ciclón Racing y Defensores de Alto Verde con Unión. En octavos ya hay cruces determinados: Colón de San Justo con La Perla del Oeste, Náutico El Quillá con Nacional.

Por el Apertura de Primera A, Ciclón Racing goleó a Nacional en el cierre de la fecha 18. foto gentileza Iliana Baranovsky.

Esperan rival: Newell´s, que sale del ganado entre Defensores de Alto Verde con Unión, Academia Cabrera del vencedor de Los Juveniles con Sportivo Guadalupe, Ateneo Inmaculada del cruce entre Los Canarios con Gimnasia y Cosmos del triunfador de El Pozo con Sanjustino.

Síntesis

El Quillá 2- El Cadi 1

El Quillá: Joaquín Saborido, Federico Macchi, Juan Albarracín, Bautista Albornoz, Lorenzo Scozzina, Lucas López, Nicolás González, Luca Roteta, Facundo Balbastro, Facundo Losa y Nicolás Cometto. DT: Martín Mazzoni. Suplentes: Federico Appendino, Tobías López, Manuel Olcese, Valen Pieruccioni, Luciano Speranza, Ignacio Presser, Tomás Carlessi.

El Cadi de Rincón: Leonel Courault, Mateo Caporaletti, Lionel Oseniuk, Lisandro Moreyra, Martínez Cantel mí, Franco Soto, Santiago Ferro, Genaro Fortunato, Lautaro Escobar, Maximiliano Farías y Esteban Toledo. DT: Alejandro Escalante. Suplentes: Lionel Soto, Luciano Pupparo,, Agustín Giménez, Bautista Escalante, Francisco Almada, Axel Sales Rubio y Emiliano Villalba.

Goles: Pt: Nicolás González (CNQ) St: Lautaro Escobar (EC), Facundo Balbastro (CNQ).

Cancha: Predio Nery Pumpido

Árbitro: Miguel Mesquida

En el Apertura José Luis Burtovoy

Se completó la fecha 18 del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy. En barrio Sur de la capital provincial, Ciclón Racing se impuso a Nacional por 4 a 1 bajo el arbitraje de Nicolás Mottier. Los goles para el conjunto lagunero fueron convertidos por Lautaro Obregón en dos oportunidades, Ian Medrano y Alexis Díaz, mientras que para los dirigidos por Matías Roteta descontó Tomás Fernández. En la divisional reserva, los de barrio Guadalupe derrotaron al albo por 2 a 1.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Colón de San Justo y La Perla del Oeste 43; Sanjustino 41; Sportivo Guadalupe 36, La Salle Jobson 30; Juventud Unida 28, Colón 27, Ciclón Racing 26, Cosmos y Náutico El Quillá 24, Unión y Ateneo Inmaculada 21; Gimnasia y Esgrima, Academia Cabrera, Universidad del Litoral, Independiente y Las Flores 19; Newell´s, Nacional y Ciclón Norte 18; Nobleza 17 y Deportivo Santa Rosa 8.