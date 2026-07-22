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Homicidio en barrio Las Flores: la necropsia confirmó que Gianluca Serorena murió por las heridas de bala

La necropsia ordenada por el fiscal de Homicidios del MPA Carlos Lacuadra confirmó a través del resultado que se trata de una muerta violenta

Juan Trento

Por Juan Trento

22 de julio 2026 · 10:54hs
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Homicidio en barrio Las Flores: la necropsia confirmó que Gianluca Serorena murió por las heridas de bala

Los resultados de la necropsia ordenada por el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Lacuadra, confirmaron que Gianluca Serorena, de 21 años, falleció como consecuencia de las heridas de arma de fuego que sufrió durante el ataque ocurrido en barrio Las Flores, en la ciudad de Santa Fe.

El informe elaborado por los médicos forenses de la morgue judicial determinó que los proyectiles impactaron en zonas vitales, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento. Con este resultado, la causa quedó encuadrada como un homicidio, al tratarse de una muerte violenta ocasionada durante un ataque criminal con armas de fuego.

El ataque criminal

Durante la madrugada del domingo 5 de julio, en inmediaciones de la esquina de Regimiento 12 de Infantería y Lamadrid, en barrio Las Flores, Gianluca Serorena fue atacado a balazos por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Según los testimonios recogidos en el lugar, quien efectuó la seguidilla de disparos fue el acompañante del conductor. Varios de los presentes coincidieron en señalar que el presunto autor sería un joven conocido con el apodo de "El Polaco", e incluso algunos arriesgaron que su apellido comenzaría con la letra B.

La denuncia y el operativo policial

Tras escuchar las detonaciones y observar a la víctima tendida en la vía pública con una herida de bala en el abdomen, vecinos dieron aviso a la Central de Emergencias 911.

Minutos después llegaron al lugar efectivos policiales de Orden Público y de Cuerpos, quienes preservaron la escena del ataque, entrevistaron a posibles testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían aportar imágenes para la investigación.

La muerte de Gianluca Serorena

En forma simultánea, Gianluca Serorena fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, donde fue asistido por el equipo de Emergentología. Los médicos lograron estabilizarlo mediante asistencia respiratoria mecánica, transfusiones de sangre y una cirugía de urgencia. Posteriormente quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en estado crítico. Finalmente, el miércoles 15 de julio, a las 14.15, el joven falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Tras el deceso, el fiscal Carlos Lacuadra ordenó la realización de la necropsia, cuyo resultado confirmó que la muerte fue producto de los disparos recibidos, por lo que la causa pasó a investigarse formalmente como un homicidio.

La investigación continúa a cargo del fiscal del MPA, con la colaboración de los pesquisas del área de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trabajan para identificar y detener a los responsables del crimen.

• LEER MÁS: Barrio Loyola Sur: tres hombres quedaron detenidos tras retener y golpear a un joven por una venganza

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