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Paritarias en Santa Fe: los gremios comienzan a definir si aceptan la oferta salarial del Gobierno

UPCN y ATE resolverán este jueves, los docentes votarán el viernes y AMRA dará a conocer su decisión el lunes. La propuesta oficial prevé un aumento del 10,1% para el segundo semestre.

23 de julio 2026 · 09:57hs
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Reunión paritaria con los gremios de los empleados estatales ATE y UPCN

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Reunión paritaria con los gremios de los empleados estatales ATE y UPCN

La negociación paritaria del segundo semestre en Santa Fe entra desde este jueves en una etapa clave. Los principales gremios estatales, docentes y de la salud comenzarán a definir si aceptan o rechazan la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial, que contempla una recomposición del 10,1% entre julio y diciembre.

Las decisiones se conocerán de manera escalonada entre este jueves y el próximo lunes y serán determinantes para saber si el Ejecutivo logra cerrar la discusión salarial o si deberá volver a convocar a una nueva instancia de negociación.

La oferta salarial del Gobierno de Santa Fe

La propuesta presentada por la administración provincial establece un incremento acumulado del 10,1% para el segundo semestre, distribuido en aumentos mensuales y acompañado por sumas mínimas garantizadas para proteger los salarios más bajos.

El esquema ofrecido es el siguiente:

  • Julio: aumento del 2% con un mínimo garantizado de $80.000.
  • Agosto: incremento del 1,8%.
  • Septiembre: suba del 1,7% con un piso de $100.000.
  • Octubre: aumento del 1,6%.
  • Noviembre: incremento del 1,5% con un mínimo garantizado de $130.000.
  • Diciembre: aumento del 1,5% con un piso garantizado de $180.000.

UPCN y ATE definen este jueves

En el ámbito de la administración pública provincial, UPCN Santa Fe dará a conocer este jueves el resultado de la consulta realizada entre sus afiliados mediante una votación virtual que comenzó el miércoles.

Por su parte, ATE Santa Fe reunirá desde las 13 a su Plenario Provincial de Delegados, donde se analizará la propuesta del Gobierno y se resolverá la posición oficial del sindicato.

Los docentes votarán este viernes

La definición del sector docente llegará este viernes. Amsafe realizará su asamblea provincial luego de las consultas desarrolladas en las escuelas y de las asambleas departamentales realizadas en toda la provincia.

Las mociones surgidas tanto en Santa Fe como en Rosario son, hasta el momento, de rechazo a la propuesta oficial, aunque la decisión final quedará en manos de la asamblea provincial.

Ese mismo día también se conocerá la postura de Sadop, que concluirá la consulta entre sus afiliados tras una serie de reuniones informativas en las que se analizaron los alcances de la oferta salarial.

AMRA resolverá el próximo lunes

En tanto, la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) informó que dará a conocer su decisión el lunes, una vez concluido el proceso de consulta interna entre los profesionales afiliados.

• LEER MÁS: Paritaria docente: las cuatro mociones de Amsafé La Capital rechazan la oferta salarial y una propone un paro de 48 horas

paritarias Santa Fe gremios
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