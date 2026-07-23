Uno Santa Fe | Información General | Caputo

Caputo presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

El ministro de Economía impulsa correcciones a la última ley de blanqueo que votó el Congreso, para dar más incentivos a mover los dólares. "Tenerlos bajo el colchón es un muy mal negocio", dijo.

23 de julio 2026 · 09:30hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el proyecto de Inocencia Fiscal II.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el proyecto de inocencia fiscal II, que será enviado al Congreso. Se trata de la iniciativa con la que el gobierno intentará movilizar los dólares que los argentinos tienen fuera del sistema. En este sentido, el funcionario sostuvo: "Tener los dólares bajo el colchón es un muy mal negocio".

La iniciativa apunta a introducir cambios sobre la ley aprobada por el Congreso a comienzos de año, que reformó el régimen penal tributario y creó un esquema simplificado para el pago de Ganancias. Entre otras medidas, esa norma habilitó el uso de ahorros de hasta $ 100 millones sin sanciones fiscales para los contribuyentes alcanzados, siempre que no superen ingresos anuales de $ 1.000 millones ni un patrimonio de $ 10.000 millones.

Reforma a pedido

"El espíritu de la ley no cambia absolutamente nada, el objetivo es permitir que la gente que se vio forzada a informalizar sus ahorros, porque estaba prohibido el acceso a la libre compra de dólares e incluso penado, los formalice en el sistema bancario sin ninguna penalidad”, indicó el ministro.

El principal objetivo del nuevo proyecto es corregir aspectos que generaron críticas entre los contadores, especialmente el riesgo de perder los beneficios del régimen ante diferencias detectadas por Arca en las declaraciones juradas.

Para atender esos planteos, el gobierno propondrá eliminar los topes actualmente vigentes y permitir que los contribuyentes puedan rectificar sus declaraciones juradas para corregir inconsistencias sin quedar excluidos del régimen. De esa manera, podrán conservar los beneficios siempre que regularicen su situación.

El anteproyecto también establece que, hasta el 31 de diciembre de 2027, los fondos utilizados por los contribuyentes alcanzados por la presunción de exactitud prevista en la ley mantendrán un tratamiento especial.

Además, la iniciativa busca otorgar mayor previsibilidad al sistema, ya que Arca solo podrá cuestionar una declaración jurada si demuestra, con información objetiva, la existencia de diferencias significativas. También contempla la exención de determinadas multas para quienes hayan regularizado previamente ajustes en Ganancias o IVA y adhieran al régimen simplificado.

Los requisitos

La ley vigente ya había elevado de manera considerable los montos mínimos para configurar delitos de evasión fiscal. En el caso de la evasión simple, el umbral pasó de $ 1,5 millones a $ 100 millones, mientras que para la evasión agravada aumentó de $ 15 millones a $ 1.000 millones. También se actualizaron los montos para otras conductas, como el uso de facturación apócrifa, la apropiación de impuestos retenidos o el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales.

Otra de las disposiciones mantiene la posibilidad de que Arca se abstenga de promover denuncias penales cuando el contribuyente regularice su situación antes del inicio de una causa judicial o cancele la deuda con sus intereses y recargos dentro de los plazos establecidos. Asimismo, la reforma redujo a tres años el plazo de fiscalización para reclamar tributos omitidos, aplicar sanciones o impulsar denuncias vinculadas con operaciones no declaradas.

Podrán acceder al régimen las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que, durante los tres ejercicios fiscales considerados hayan registrado ingresos de hasta $ 1.000 millones, un patrimonio de hasta $ 10.000 millones y no estén categorizadas por Arca como grandes contribuyentes nacionales.

Caputo inocencia fiscal dólares
Noticias relacionadas
Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

anses: quienes cobran este miercoles 22 de julio y reciben el bono de $70.000

Ansés: quiénes cobran este miércoles 22 de julio y reciben el bono de $70.000

Nuevas escalas del Monotributo

Nuevas escalas del Monotributo: cuáles son los topes y hasta cuándo hay tiempo de recategorizarse

Horóscopo Cáncer

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Racing hizo historia: campeón del fútbol femenino de AFA por primera vez

Racing hizo historia: campeón del fútbol femenino de AFA por primera vez

Murió un futbolista uruguayo que días atrás se había probado en Deportivo Riestra

Murió un futbolista uruguayo que días atrás se había probado en Deportivo Riestra

Madelón definió la formación titular de Unión sin la presencia de los refuerzos

Madelón definió la formación titular de Unión sin la presencia de los refuerzos

Último Momento
Racing hizo historia: campeón del fútbol femenino de AFA por primera vez

Racing hizo historia: campeón del fútbol femenino de AFA por primera vez

Murió un futbolista uruguayo que días atrás se había probado en Deportivo Riestra

Murió un futbolista uruguayo que días atrás se había probado en Deportivo Riestra

Madelón definió la formación titular de Unión sin la presencia de los refuerzos

Madelón definió la formación titular de Unión sin la presencia de los refuerzos

Chau, veda: buscan que abran comercios, bares y se expenda alcohol previo a la elección

Chau, veda: buscan que abran comercios, bares y se expenda alcohol previo a la elección

Pullaro puso en marcha las obras de la Ruta A012: No nos quedamos en la queja, fuimos en busca de la solución

Pullaro puso en marcha las obras de la Ruta A012: "No nos quedamos en la queja, fuimos en busca de la solución"

Ovación
Copa Santa Fe 2026: se viene el debut del futsal y el fútbol adaptado

Copa Santa Fe 2026: se viene el debut del futsal y el fútbol adaptado

El Quillá logró el pasaje a la siguiente instancia en la Copa Concejo 0.0%

El Quillá logró el pasaje a la siguiente instancia en la Copa Concejo 0.0%

Copa Santa Fe de Rugby: se disputa la quinta fecha de la zona Campeonato

Copa Santa Fe de Rugby: se disputa la quinta fecha de la zona Campeonato

Federico Grabich resaltó la pileta que se construye en el Centro Acuático de Rosario

Federico Grabich resaltó la pileta que se construye en el Centro Acuático de Rosario

Nuevas reglas en el Torneo Clausura 2026: cómo se juega la Liga Argentina

Nuevas reglas en el Torneo Clausura 2026: cómo se juega la Liga Argentina

Policiales
Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en barrio Las Flores: la necropsia confirmó que Gianluca Serorena murió por las heridas de bala

Homicidio en barrio Las Flores: la necropsia confirmó que Gianluca Serorena murió por las heridas de bala

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición