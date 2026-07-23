Federico Grabich resaltó la pileta que se construye en el Centro Acuático de Rosario

“Santa Fe tendrá la misma pileta de los Juegos Olímpicos, un legado para que nuestros chicos se entrenen al máximo nivel” expresó el destacado nadador oriundo de la localidad de Casilda y embajador de los Juegos Suramericanos 2026

El casildense Federico Grabich es uno de los embajadores de los Juegos Suramericanos 2026.

La cuenta regresiva no se detiene y cada vez falta menos para el inicio de los XIII Juegos Suramericanos 2026, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Como es tradicional, los deportes acuáticos tendrán un espacio central a lo largo de la competición. La natación sobresale durante la primera semana, del 13 al 16 de septiembre, con la participación de los mejores de la especialidad.

El embajador deportivo Federico Grabich, representante nacional en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, palpitó la actividad que se desarrollará en la pileta del Invencible Centro Acuático ubicado en la ciudad de Rosario, en el predio del ex Batallón 121 (entre La Bajada, Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires e Ibáñez).

“Será un torneo de alto nivel como lo viene siendo cada cuatro años, el público se va a encontrar con los máximos exponentes y con respecto a Argentina hay chicos que vienen muy bien cómo Agostina Hein, Macarena Ceballos, Ulises Saravia o Santiago Grassi, que están en su mejor momento”, adelantó.

Mensaje para los jóvenes

Grabich, quien supo subirse a varios podios en mundiales de la especialidad, remarcó que “en especial para los jóvenes será una oportunidad única para aprovechar, de poder ser locales en un torneo de esta magnitud. Muchos chicos que practican deporte se van a encontrar con los máximos referentes en su disciplina y eso ayuda a que se acerquen y practiquen deportes”.

Grabich destacó la pileta que se está construyendo en el centro acuático de Rosario.

El ex nadador fue campeón en dos Juegos Suramericanos, Medellín 2010 y Santiago de Chile 2014. “Tengo los mejores recuerdos y me hubiese encantado competir de local en esa época, hoy me toca estar del otro lado acompañando al equipo. Lo voy a vivir como un espectador más”. Entre otros logros, Grabich se colgó la medalla dorada en los 100 libre de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, donde además fue segundo en los 200.

Una obra emblemática

El Invencible Centro Acuático Provincial es una de las tres grandes obras de infraestructura deportiva que lleva adelante en Rosario la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para recibir a los Juegos Suramericanos 2026. Además de la natación, en el recinto se disputarán las competencias de clavados, natación artística y polo acuático.

El edificio contará con la pileta de saltos ornamentales, de 21 x 25 metros y 5 metros de profundidad, con plataformas de hormigón de 10 metros y capacidad para 450 espectadores; y la piscina olímpica cubierta de 50 x 25 metros, con 3 metros de profundidad, con tribunas para 1.200 personas. Tendrá sanitarios públicos, depósitos, espacios de áreas técnicas, sector de prensa, para jueces y de usos sociales.

“Será la mejor pileta que tengamos en Argentina junto con la del Parque Roca. Significa la parte más importante ya que quedará en Rosario para todos los santafesinos. Muchos nadadores de la selección argentina han salido de esta provincia, ahora tendrán la posibilidad de entrenarse acá sin tener que ir a Buenos Aires”, afirmó Grabich.

Vale recordar que el Gobierno de Santa Fe invierte más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026, que incluye financiamiento externo de 75 millones otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.