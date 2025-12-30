Con el fin de apoyar la circulación de las creaciones de artistas de Santa Fe y sus alrededores, promover la experimentación, producción y formación teórica y práctica de las y los artistas, y premiar la labor musical creativa, Tribus Club de Arte presenta la cuarta edición del Concurso de Bandas.
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte
El certamen tendrá lugar durante los primeros meses de 2026 y está destinado a bandas de la provincia de Santa Fe. La inscripción está abierta hasta el 31 de diciembre y se realiza de forma online.
Inscripción y modalidad de participación
La inscripción se realizará del 17 al 31 de diciembre de 2025 a través del siguiente link: https://beacons.ai/tribusclubdearte (allí se puede acceder también a las Bases y Condiciones del certamen) Los grupos preseleccionados se darán a conocer entre el 5 y 6 de enero de 2026 en las redes sociales de Tribus Club de Arte. Los mismos participarán en una etapa “semi-final” a realizarse en Tribus Club de Arte, que se dividirá en tres shows públicos en vivo, integrados por ocho participantes cada uno; obteniendo como resultado a dos finalistas en cada show, que tendrán lugar los domingos a partir del 11 de enero de 2026. Los seis finalistas participarán en una final en vivo en Tribus Club de Arte.
La selección de la banda/solista ganador/a en las etapas de semi-final y final será por votación, en el que se tendrá en cuenta la valoración de un jurado integrado por profesionales de destacada trayectoria en la disciplina; la votación del total del público asistente y presente en cada show, y el Concurso en redes, en el que se tendrá en cuenta el desempeño de comunicación de la participación del concurso en las redes sociales de cada banda o solista.
Premios
Los premios de esta edición del Concurso de Bandas, consistirán en:
1. Los seis finalistas participarán como banda/solista apertura en un espectáculo que se realice durante la programación anual de Tribus Club de Arte (a definirse por la Organización).
2. La banda/solista ganador/a se presentará en el Festival Tribus 2026.
3. La banda/solista ganador/a recibirá $1.000.000 pesos en efectivo.
Puntos de venta:
Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161
CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187