Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

El “Pata” fue confirmado como nuevo entrenador de la Reserva del Lobo. Su último desafío como técnico principal fue en Colón, una etapa breve pero intensa, atravesada por un buen inicio y un cierre marcado por la crisis deportiva e institucional.

Gimnasia y Esgrima La Plata tomó una decisión estratégica y cargada de simbolismo: Ariel “Pata” Pereyra es el nuevo entrenador de la Reserva, un rol clave dentro del proyecto deportivo del club. Ídolo como jugador y hombre de la casa, vuelve a Abasto con la misión de potenciar a los futbolistas que están a un paso del profesionalismo. En su recorrido reciente como entrenador, aparece Colón , una experiencia que marcó un capítulo importante en su etapa como DT principal.

Pereyra llegó a Colón el 11 de diciembre de 2024 , en un momento complejo para la institución, que transitaba la Primera Nacional con la obligación de ser protagonista. Su ciclo tuvo un arranque prometedor , con señales de orden y una idea clara, pero con el correr de las fechas los resultados no acompañaron y el equipo entró en una dinámica negativa.

A la irregularidad futbolística se sumó una crisis institucional profunda, un contexto que terminó condicionando el trabajo cotidiano y aceleró el final de su ciclo. En abril de 2025, tras una serie de malos resultados, Pereyra dejó el cargo. Más allá de la brevedad, su paso por el Sabalero representó una experiencia fuerte como entrenador principal, en una plaza exigente y con presión constante.

Regreso a casa y nuevo rol

Luego de esa etapa en Santa Fe, el Pata vuelve a Gimnasia, el club que lo formó como jugador y como persona. Esta vez lo hará desde un lugar distinto: la conducción de la Reserva, reemplazando a Fernando Zaniratto, quien dio el salto al plantel profesional, y a los interinatos de Darío y Ricardo Kuzemka.

La dirigencia tripera apuesta a su sentido de pertenencia, su conocimiento del club y su recorrido en cuerpos técnicos de elite —especialmente junto a los mellizos Barros Schelotto— para consolidar una Reserva que viene de ser protagonista y que perdió la final del último torneo ante Boca por penales.

Un formador con ADN Gimnasia

Pereyra sabe lo que significa Gimnasia. Jugó en el Lobo entre 1992 y 2001, disputó 168 partidos y marcó 26 goles, varios de ellos en clásicos ante Estudiantes, como el recordado empate parcial del Apertura 2000. Fue un discípulo de Carlos Timoteo Griguol y protagonista de las mejores campañas del club en esa etapa.

Tras su carrera como futbolista —que también incluyó pasos por San Lorenzo, Colón y el fútbol chileno— inició un largo camino como entrenador, primero en inferiores y luego como ayudante de campo en Lanús, Boca, Palermo, LA Galaxy y la selección de Paraguay, antes de lanzarse como DT principal.

Un nuevo desafío, con experiencia acumulada

El paso por Colón aparece hoy como una estación formativa más en la carrera de Ariel Pereyra como entrenador. Un ciclo corto, atravesado por la urgencia y la dificultad del contexto, que le dejó aprendizaje en la gestión de grupos y en la convivencia con la presión del resultado.

Desde el 5 de enero, el Pata asumirá formalmente en Estancia Chica y pondrá en marcha la pretemporada de la Reserva. Vuelve a casa, con la mochila cargada de historia, experiencia reciente en Colón y el desafío de seguir formando futbolistas para el futuro de su querido Gimnasia.