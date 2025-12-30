Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión vive el "día D" por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

El exdefensor tatengue está a un paso de convertirse en el nuevo director deportivo del club. Tras la Asamblea, Luis Spahn confirmó una reunión clave para cerrar su llegada a un cargo estratégico que marcará el rumbo futbolístico a partir de 2026.

30 de diciembre 2025 · 13:06hs
El nombre de Santiago Zurbriggen vuelve a ganar protagonismo en Unión, aunque esta vez lejos del césped. Luego de la Asamblea del lunes, el presidente Luis Spahn reveló que este martes mantendrá un encuentro decisivo con el exjugador para terminar de definir su desembarco como director deportivo, una función que será obligatoria tanto en la Liga Profesional como en la Primera Nacional desde la próxima temporada.

LEER MÁS: Desvaux redobló críticas tras la asamblea en Unión y reafirmó su rol opositor

El exdefensor ya se encuentra en San Jerónimo Norte, su ciudad natal, tras regresar de Italia, donde tuvo su última experiencia como futbolista profesional en el Monastir, equipo de la quinta categoría. Todo indica que ese ciclo marcó el cierre de su carrera como jugador y el inicio de una nueva etapa ligada a la conducción deportiva.

Una decisión estratégica para el futuro de Unión

En el mundo rojiblanco entienden que la posible designación de Zurbriggen no responde solo a una exigencia reglamentaria. La dirigencia considera clave avanzar hacia una estructura más profesionalizada, con planificación a largo plazo y mayor orden en el armado futbolístico.

La negociación está muy avanzada y, de no surgir imprevistos, su arribo podría oficializarse en las próximas horas. Para Unión, se trata de ocupar un rol sensible con alguien que conozca el club y pueda tomar decisiones con conocimiento del contexto y la idiosincrasia tatengue.

Respaldo interno y perfil valorado

El posible desembarco de Zurbriggen cuenta con apoyos dentro del club. Alejandro Trionfini, recientemente confirmado como entrenador de la Reserva, destacó públicamente su perfil integral: su calidad humana, su preparación y el respeto que supo ganarse en cada institución por la que pasó.

Desde la dirigencia resaltan que se trata de una persona formada, equilibrada y con capacidad de liderazgo, atributos considerados fundamentales para un cargo que exige diálogo permanente y consensos.

Identidad, conocimiento y vínculos clave

Uno de los puntos que más seduce en Unión es que Zurbriggen no necesitará adaptación. Surgido de las inferiores, debutó en Primera con la camiseta rojiblanca y mantiene un fuerte lazo de pertenencia con la institución. Incluso durante sus años en el exterior, ese vínculo nunca se perdió.

LEER MÁS: Unión, alerta: Encuentro Unionista recurrió a la IGJ y pidió revisar la votación de la Asamblea

Además, su relación con Leonardo Madelón, forjada en etapas de consolidación deportiva, aparece como un valor agregado. En un fútbol donde la comunicación entre dirigencia y cuerpo técnico suele ser compleja, Unión ve en Zurbriggen a un posible articulador natural.

“Volver al club que amo”

El propio Zurbriggen se refirió al tema en diálogo con LT10 (AM 1020) y dejó en claro su sentimiento: “No sé todavía el cargo, estamos hablando con Luis y veremos qué pasa. Si se da la oportunidad es hermoso, es volver al club que amo, del que soy hincha y socio”.

Mientras se ultiman detalles, en Unión crece la expectativa. El Tatengue parece encaminarse a una decisión que va más allá de un nombre: apostar por alguien que conoce el club desde adentro y que puede transformarse en una pieza clave para construir el proyecto deportivo del futuro.

