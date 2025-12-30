Uno Santa Fe | Ovación | Tomás Galván

El exColón Tomás Galván vuelve a River y será considerado por Gallardo

Luego de finalizar su contrato con Vélez, el exColón Tomás Galvan vuelve a River y Marcelo Gallardo lo tendrá en cuenta

30 de diciembre 2025 · 12:30hs
Tomás Galván

Télam

Tomás Galván, quien pasó por Colón en 2023, finalizó su préstamo con Vélez y se quedará en River.

De la extensa lista de jugadores que deben volver a River en 2026, solo unos pocos se ganaron el derecho a que Marcelo Gallardo los elija para iniciar la nueva temporada como parte del plantel tras sus respectivos préstamos. Además de Ezequiel Centurión, arquero campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza, el exColón Tomás Galván será considerado por el entrenador.

Tomás Galván se quedará en River

Pese a que Vélez le hizo una oferta para renovar el préstamo del enganche de 25 años -ya que no estaba en condiciones de afrontar la opción de compra de 1.600.000 dólares-, el Millonario le bajó el pulgar a esas condiciones de negociación y optó por repatriar al futbolista surgido de las Inferiores, pensando en la próxima temporada.

Fue una decisión directa de Gallardo. Conforme con el rendimiento del enlace con la camiseta del conjunto de Liniers, donde disputó 27 partidos, convirtió cuatro goles y repartió una asistencia durante su estadía en 2025, el DT de River tomó la iniciativa de sumarlo a la pretemporada en San Martín de los Andes.

Salvo que llegue una propuesta tentadora por una venta durante el mercado de pases, Galván viajará con el plantel a la Patagonia y comenzará a trabajar en la parte fuerte de la puesta a punto junto al grupo el 3 de enero, con la mente puesta en el debut frente a Barracas Central.

Tomás Galván River Marcelo Gallardo
Noticias relacionadas
colon mantiene el rumbo de cara a la proxima temporada

Colón mantiene el rumbo de cara a la próxima temporada

Eduardo Domínguez renovó contrato con Estudiantes.

Estudiantes confirmó la continuidad de Eduardo Domínguez como DT

Federico Vera se convirtió en refuerzo de Huracán.

Federico Vera se convertirá en refuerzo de Huracán

Franco Mastantuono seguirá en Real Madrid.

Napoli preguntó por Mastantuono y Real Madrid no está dispuesto a cederlo

Lo último

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a colaborar en la búsqueda del joven y luego desapareció

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Último Momento
Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a colaborar en la búsqueda del joven y luego desapareció

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

Ovación
El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

Unión vive el día D por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Unión vive el "día D" por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: "Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr"

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe