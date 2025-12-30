El exColón Tomás Galván vuelve a River y será considerado por Gallardo

Luego de finalizar su contrato con Vélez, el exColón Tomás Galvan vuelve a River y Marcelo Gallardo lo tendrá en cuenta

Tomás Galván, quien pasó por Colón en 2023, finalizó su préstamo con Vélez y se quedará en River.

De la extensa lista de jugadores que deben volver a River en 2026, solo unos pocos se ganaron el derecho a que Marcelo Gallardo los elija para iniciar la nueva temporada como parte del plantel tras sus respectivos préstamos. Además de Ezequiel Centurión, arquero campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza, el exColón Tomás Galván será considerado por el entrenador.

Pese a que Vélez le hizo una oferta para renovar el préstamo del enganche de 25 años -ya que no estaba en condiciones de afrontar la opción de compra de 1.600.000 dólares-, el Millonario le bajó el pulgar a esas condiciones de negociación y optó por repatriar al futbolista surgido de las Inferiores, pensando en la próxima temporada.

Fue una decisión directa de Gallardo. Conforme con el rendimiento del enlace con la camiseta del conjunto de Liniers, donde disputó 27 partidos, convirtió cuatro goles y repartió una asistencia durante su estadía en 2025, el DT de River tomó la iniciativa de sumarlo a la pretemporada en San Martín de los Andes.

Salvo que llegue una propuesta tentadora por una venta durante el mercado de pases, Galván viajará con el plantel a la Patagonia y comenzará a trabajar en la parte fuerte de la puesta a punto junto al grupo el 3 de enero, con la mente puesta en el debut frente a Barracas Central.