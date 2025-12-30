Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: "Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr"

Matías Vidoz explicó el plan: Colón lanzó su nueva campaña de socios con beneficios, descuentos y facilidades para sumar y recuperar afiliados.

Colón presentó oficialmente su nueva campaña de socios, una iniciativa pensada para reconstruir la masa societaria y volver a poblar el Brigadier López. En diálogo con Sol Play, Matías Vidoz , vicepresidente segundo, agradeció el acompañamiento en un contexto adverso.

“Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr”, sostuvo el dirigente, dejando en claro que la campaña apunta a generar un impacto inmediato en las tribunas , pero también a fortalecer la estructura del club a mediano plazo.

Beneficios para volver y sumarse

Uno de los ejes centrales es la reasociación sin arrastre de deuda. Quienes decidan volver no deberán abonar cuotas anteriores y comenzarán pagando directamente la cuota de enero. Además, jubilados y personas con discapacidad acceden a descuentos especiales.

El valor del carnet pasó de 18.000 a 7.000 pesos, una reducción significativa para quienes aún no lo tienen. En el caso de jubilados, la cuota mensual quedó establecida en 11.000 pesos, más el carnet correspondiente.

También se aplican descuentos por grupo familiar: un adulto con tres hijos menores obtiene un 30%, mientras que con dos menores el beneficio es del 25%. A su vez, quienes adquieran cuatro abonos recibirán una bonificación en la cuota del mes siguiente.

Socios del interior y canales digitales

La campaña contempla a los socios que viven a más de 100 kilómetros, con una cuota especial de 13.000 pesos, reconociendo el esfuerzo de quienes acompañan desde el interior de la provincia.

Para facilitar los trámites, Colón habilitó un canal de atención por WhatsApp para quienes no puedan acercarse a la sede: 3424302960, disponible de 9:00 a 17:00, y el 31 de diciembre, de 9:00 a 13:00. Además, quienes dejaron de ser socios hace años pueden reasociarse sin cuota castigo, aunque perderán la antigüedad.

Gestión, palcos y contexto institucional

Vidoz explicó que existen palcos exclusivos para socios, con un valor más accesible y uso personal, y palcos empresariales, de mayor costo, habilitados para empleados o personas designadas por la firma.

En el plano institucional, reconoció que la gestión encontró más frentes de trabajo de los previstos, motivo por el cual se avanzó en la profesionalización de áreas como marketing, además de asumir deudas pendientes en disciplinas como el básquet.

Inhibición FIFA y mensaje al socio histórico

Sobre la inhibición de FIFA, el dirigente aclaró que deberá resolverse antes del 31 de enero, pero no impide incorporar futbolistas en el actual mercado. “No es una necesidad deportiva que interfiera, sino una cuestión comunicacional”, señaló, y destacó la buena predisposición de los jugadores: “Muchos nos dijeron que cuando les llegó la oferta ni lo dudaron”.

Por último, Vidoz dejó un mensaje para el socio que siempre estuvo: “Hace 47 años que pago la cuota. Entiendo a quien cumplió siempre y puede molestarse por los descuentos, pero es una propuesta comercial pensada para sumar más socios y hacer a Colón más fuerte”.