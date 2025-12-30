Uno Santa Fe | Santa Fe | Año Nuevo

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

A horas de la última noche del año, el interrogante sacude la planificación de la cena. Qué nos dice el pronóstico

30 de diciembre 2025 · 13:34hs
Para tener un 31 de diciembre en paz, la consulta sobre cómo estará el tiempo en sitios especializados sobre el clima, nos ayudará a preparar la velada. El sitio Meteored habla de que una extensa porción del territorio nacional permanece bajo alertas oficiales por temperaturas extremas de calor. El fenómeno se concentra con mayor intensidad sobre la franja central del país, donde no solo se registran valores superiores a los promedios normales, sino que se alcanzan marcas consideradas extremas para esta época del año.

Las provincias más afectadas por esta situación son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, aunque el impacto del calor también se extiende hacia San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro. En estas regiones, la persistencia de aire muy cálido genera anomalías térmicas destacadas, que se diferencian claramente de otros episodios habituales del verano.

Si bien el norte argentino también presenta temperaturas elevadas, el rasgo distintivo de este evento es que los valores más extremos se concentran en la zona central del país. Esto marca una diferencia significativa respecto de otros períodos cálidos, en los que el norte suele ser el sector más afectado por las temperaturas más altas.

Temperaturas extremas y valores observados

Los registros térmicos de los últimos días confirman la magnitud del evento. En la franja central del país se esperan picos que no solo superan los promedios normales, sino que alcanzan valores extremos de entre 38 ºC y 42 ºC, con impacto tanto en la región Pampeana como en la región cuyana.

Factores meteorológicos y persistencia del evento

Uno de los elementos clave que explica la continuidad de las temperaturas extremas es la presencia de cielos mayormente despejados en gran parte del país. Esta condición favorece una mayor radiación solar durante el día y limita el alivio térmico, incluso durante las horas nocturnas.

A esto se suma una circulación de viento predominante del sector norte, que transporta aire muy cálido hacia la zona central del territorio nacional. La combinación de aire seco, cielo despejado y viento norte potencia el ascenso de las temperaturas y genera un escenario propicio para valores térmicos muy elevados.

Más allá de si el evento cumple o no con los criterios técnicos de ola de calor en todas las localidades, lo más relevante es la duración del período cálido. Se trata de varios días consecutivos con temperaturas altas y ausencia de lluvias, una situación que se mantendría durante gran parte de la semana y que se extendería desde los últimos días de 2025 a los primeros de 2026, con escasas probabilidades de descensos significativos.

