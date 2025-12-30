El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

Un 30 de diciembre de 1950, el Sabalero venció a Unión por 4 a 2 en la final de la Copa Perón y le dio a Santa Fe su primer título oficial organizado por la AFA.

Hay fechas que no se discuten: se recuerdan y se celebran. Un día como hoy, pero en 1950, Colón escribió una de las páginas más trascendentes de su historia al conquistar el primer título oficial de AFA para el club y para la ciudad de Santa Fe. Fue con una victoria inolvidable por 4 a 2 ante Unión, en la final de la Copa de Honor “General Juan Domingo Perón”.

Ese logro no solo significó levantar un trofeo, sino marcar el inicio de un camino de gloria para una institución que empezaba a consolidar su identidad competitiva dentro del fútbol argentino.

Un torneo especial, un cierre inolvidable

Finalizado el campeonato regular de Primera B de 1950, la Asociación del Fútbol Argentino decidió organizar un certamen extraordinario para evitar la inactividad de los clubes del ascenso. Así nació el Torneo de Honor Gral. Juan D. Perón, una competencia oficial, aunque no regular, que reunió a los 12 equipos de la divisional, divididos en dos zonas de seis.

Cada equipo disputó 10 partidos, bajo el formato de ida y vuelta todos contra todos. Los ganadores de cada zona accedieron directamente a la final, que se resolvía en un único partido.

Santa Fe, protagonista absoluta

El desenlace no pudo ser más simbólico: los dos finalistas fueron Colón y Unión, líderes de sus respectivas zonas. El Sabalero llegó como ganador de la Zona A, con 15 puntos, mientras que el Tatengue dominó la Zona B, con 14 unidades.

El 30 de diciembre de 1950, ambos equipos se enfrentaron para definir al campeón. En un partido vibrante, Colón se impuso por 4 a 2, con goles de Juan Carlos Frutos, Ernesto Ferreira y José “Chengo” Canteli, quien marcó por duplicado y dejó su nombre grabado en la historia rojinegra como uno de los máximos goleadores del fútbol santafesino.

La campaña del campeón

El recorrido de Colón en la Zona A fue sólido y contundente. En 10 partidos, sumó 6 triunfos, 3 empates y apenas una derrota, con una producción ofensiva impactante: 30 goles a favor y solo 13 en contra, cerrando la fase regular con una diferencia de +17.

Detrás quedaron equipos tradicionales como Nueva Chicago, Dock Sud y Almagro, en un grupo que exigió regularidad y carácter.

Mucho más que una copa

La Copa de Honor “Juan Domingo Perón”, entregada al campeón, fue el primer trofeo oficial de AFA que ingresó a las vitrinas sabaleras. Pero su valor excede lo material: representó el primer gran festejo oficial, el punto de partida de la historia grande de Colón dentro del fútbol argentino.

A 75 años de aquel logro, el recuerdo sigue intacto. Porque fue el primer grito, el que abrió el camino. Porque fue ante el clásico rival. Y porque desde aquel diciembre de 1950, Colón nunca dejó de creer que la historia también se construye levantando copas.