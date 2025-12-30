Uno Santa Fe | Colón | Colón

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

Un 30 de diciembre de 1950, el Sabalero venció a Unión por 4 a 2 en la final de la Copa Perón y le dio a Santa Fe su primer título oficial organizado por la AFA.

Ovación

Por Ovación

30 de diciembre 2025 · 11:10hs
El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

Hay fechas que no se discuten: se recuerdan y se celebran. Un día como hoy, pero en 1950, Colón escribió una de las páginas más trascendentes de su historia al conquistar el primer título oficial de AFA para el club y para la ciudad de Santa Fe. Fue con una victoria inolvidable por 4 a 2 ante Unión, en la final de la Copa de Honor “General Juan Domingo Perón”.

LEER MÁS: Colón avanza por un volante y hay un factor que acelera los tiempos

Ese logro no solo significó levantar un trofeo, sino marcar el inicio de un camino de gloria para una institución que empezaba a consolidar su identidad competitiva dentro del fútbol argentino.

Un torneo especial, un cierre inolvidable

Finalizado el campeonato regular de Primera B de 1950, la Asociación del Fútbol Argentino decidió organizar un certamen extraordinario para evitar la inactividad de los clubes del ascenso. Así nació el Torneo de Honor Gral. Juan D. Perón, una competencia oficial, aunque no regular, que reunió a los 12 equipos de la divisional, divididos en dos zonas de seis.

Cada equipo disputó 10 partidos, bajo el formato de ida y vuelta todos contra todos. Los ganadores de cada zona accedieron directamente a la final, que se resolvía en un único partido.

Santa Fe, protagonista absoluta

El desenlace no pudo ser más simbólico: los dos finalistas fueron Colón y Unión, líderes de sus respectivas zonas. El Sabalero llegó como ganador de la Zona A, con 15 puntos, mientras que el Tatengue dominó la Zona B, con 14 unidades.

El 30 de diciembre de 1950, ambos equipos se enfrentaron para definir al campeón. En un partido vibrante, Colón se impuso por 4 a 2, con goles de Juan Carlos Frutos, Ernesto Ferreira y José “Chengo” Canteli, quien marcó por duplicado y dejó su nombre grabado en la historia rojinegra como uno de los máximos goleadores del fútbol santafesino.

La campaña del campeón

El recorrido de Colón en la Zona A fue sólido y contundente. En 10 partidos, sumó 6 triunfos, 3 empates y apenas una derrota, con una producción ofensiva impactante: 30 goles a favor y solo 13 en contra, cerrando la fase regular con una diferencia de +17.

Detrás quedaron equipos tradicionales como Nueva Chicago, Dock Sud y Almagro, en un grupo que exigió regularidad y carácter.

Mucho más que una copa

La Copa de Honor “Juan Domingo Perón”, entregada al campeón, fue el primer trofeo oficial de AFA que ingresó a las vitrinas sabaleras. Pero su valor excede lo material: representó el primer gran festejo oficial, el punto de partida de la historia grande de Colón dentro del fútbol argentino.

LEER MÁS: Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: "Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr"

A 75 años de aquel logro, el recuerdo sigue intacto. Porque fue el primer grito, el que abrió el camino. Porque fue ante el clásico rival. Y porque desde aquel diciembre de 1950, Colón nunca dejó de creer que la historia también se construye levantando copas.

Colón Unión AFA
Noticias relacionadas
Colón estaría cerca de concretar la incorporación del lateral uruguayo Emanuel Beltrán.

Colón avanzó para incorporar a un lateral derecho uruguayo

ganar tiempo es clave: diego colotto revelo la hoja de ruta del mercado de pases de colon

"Ganar tiempo es clave": Diego Colotto reveló la hoja de ruta del mercado de pases de Colón

por que el regreso de federico lertora a colon no seria la mejor decision

Por qué el regreso de Federico Lértora a Colón no sería la mejor decisión

colon anuncio una reduccion en la cuota societaria y ratifico su compromiso social

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Lo último

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a colaborar en la búsqueda del joven y luego desapareció

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Último Momento
Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a colaborar en la búsqueda del joven y luego desapareció

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

Ovación
El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

Unión vive el día D por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Unión vive el "día D" por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: "Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr"

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe