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Murió Chunchuna Villafañe, destacada actriz de cine, teatro y televisión

La actriz falleció este jueves a los 92 años. Su hija, Juana Molina, dio a conocer la noticia a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales

5 de junio 2026 · 08:03hs
La actriz falleció a sus 92 años

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La actriz falleció a sus 92 años

Este jueves se conoció el fallecimiento de Chunchuna Villafañe, destacada actriz argentina. La noticia fue confirmada por su hija , la cantante y actriz Juana Molina, a través de sus redes sociales.

La artista, con una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, falleció a los 92 años. A lo largo de su carrera participó en numerosas obras de teatro y en reconocidas producciones, entre ellas "La historia oficial", "Cartas de amor", "Nunca estuve en Viena", "Mujeres asesinas" y "Trátame bien". Además de su labor como actriz, Villafañe se destacó por su compromiso social y político. En sus últimos años de vida se dedicó a la decoración, la arquitectura y la jardinería, fuera del ojo público.

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El mensaje de Juana Molina

A través de sus redes sociales, la cantante Juana Molina compartió la noticia con sus seguidores.

“Queridos amigos, murió mi querida mamita”, escribió junto a una fotografía de la actriz durante su juventud. Luego, expresó: “Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cóctel de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía, me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa”.

En el mismo posteo, Juana recordó con cariño los momentos compartidos con su madre y las largas charlas que mantenían. “Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas", detalló

“Creo que ahora quiero estar con mi hijita, bien juntitas las dos”, cerró la cantante.

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Quién fue Chunchuna Villafañe

Chunchuna Villafañe, cuyo nombre real era Elba Villafañe, fue una destacada modelo, actriz y conductora de televisión argentina. Nació el 1 de abril de 1934 en una familia con raíces en el norte argentino. Su bisabuelo, Benjamín Villafañe, fue gobernador de la provincia de Jujuy.

Durante su juventud estudió arquitectura, aunque rápidamente encontró su lugar en el mundo de la moda y se convirtió en una de las modelos más reconocidas de la Argentina. Una vez consolidada como una de las grandes figuras de las pasarelas, inició su carrera como actriz.

A lo largo de su trayectoria participó en numerosas producciones de cine y televisión, aunque uno de sus trabajos más recordados fue en "La historia oficial", la emblemática película de Luis Puenzo que hizo historia al convertirse en la primera producción argentina en ganar el premio Óscar a Mejor Película Extranjera. Su actuación le valió una nominación al Cóndor de Plata y el premio a Mejor Actriz de Reparto en el Festival Internacional de Cine de Chicago de 1985.

Además, formó parte de recordadas producciones como "Un guapo del 900", "Vidas privadas", "Mujeres asesinas", "Trátame bien", "Verano del 98" y "Verdad Consecuencia". Incluso fue conductora en "Estilo Chunchuna", un programa propio que reflejaba de arquitectura y estilo.

Más allá de su carrera artística, Villafañe se caracterizó por su fuerte compromiso con la realidad social y política del país. Colaboró junto al sacerdote Carlos Mugica en la Villa 31 y participó del histórico regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972. Años más tarde, durante la última dictadura militar, tuvo exiliarse en Europa junto al cineasta Fernando "Pino" Solanas, quien fue su pareja durante varios años.

En el plano personal, estuvo casada con el cantante Horacio Molina, con quien tuvo dos hijas, Inés y Juana. Juana fue madre de Francisca, la única nieta de Villafañe.

En sus últimos años eligió mantenerse alejada de la exposición pública. Instalada en una casa rodeada por un jardín en la provincia de Buenos Aires, llevó una vida tranquila, dedicada a sus afectos, la naturaleza, la arquitectura y la decoración.

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actriz Juana murió fallecimiento
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