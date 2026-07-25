La bronca de Colapinto tras la clasificación en el GP de Hungría: "Creo que estaba para más"

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó su decepción luego de la clasificación en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 al asegurar que "estaba para más".

Colapinto, que consiguió el decimotercer lugar en la clasificación para la carrera de este domingo, reconoció que "la qualy 2 no fue buena, no hicimos un buen trabajo con las gomas. El primer sector fue muy malo y no pude recuperar lo que perdí... Da un poco de bronca".

Por otra parte, se lamentó porque este viernes prácticamente no pudo girar, ya que en la práctica libre 1 no dijo presente al ser reemplazado por el estonio Paul Aron por una normativa de la FIA que obliga a que los "rookies" disputen al menor cuatro sesiones al año, mientras que en la segunda sesión de entrenamientos chocó cuando iba solo media hora.

"Ayer no giré, di tres vueltas nomás en la FP2", dijo al respecto, y agregó: "Es una lástima, el auto estaba bastante fuera de la ventana que a mí me gusta y al no tener la oportunidad de hacer la FP1 no puse el auto en cuanto a set up como me gusta a mí". De todas maneras, destacó que "hicimos un buen trabajo en recuperarnos" y que "creo que en lo personal hice un buen trabajo".

Pese a la disconformidad que mostró por su clasificación, la realidad marca que el argentino tendrá una buena oportunidad para sumar puntos nuevamente este domingo, principalmente en caso de hacer una buena largada tal como lo hizo durante todo el año.

Colapinto viene teniendo muy buenas actuaciones durante este 2026 en la Fórmula 1 con resultados muy destacados y grandes remontadas como las que se vieron en las últimas dos fechas, que fueron en Gran Bretaña y Bélgica. La carrera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 será este viernes a las 10 de la mañana (hora de Argentina).