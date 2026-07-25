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Las dos variantes obligadas que tendría Colón para recibir a Chaco For Ever

Ante la probable ausencia de Ignacio Lago, la formación sabalera tendría dos modificaciones en relación al equipo que jugó con Ferro

Ovación

Por Ovación

25 de julio 2026 · 20:15hs
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Colón tendría dos cambios para jugar ante Chaco For Ever.

Prensa Colón

Colón tendría dos cambios para jugar ante Chaco For Ever.

El imprevisto que surgió le modificó el panorama al técnico de Colón Ezequiel Medrán. Y es que el DT tenía pensado realizar una sola variante para recibir a Chaco For Ever.

Colón tendría dos cambios para jugar con Chaco For Ever

La misma tenía que ver con el ingreso de Gabriel Risso Patrón en lugar de Leandro Allende, quien ante Ferro sumó su quinta tarjeta amarilla y tendrá que cumplir una fecha de suspensión.

Por su parte y pese a estar en condiciones de jugar, Pier Barrios ocuparía un lugar en el banco de relevos y de esta manera, Sebastián Olmedo continuaría como titular.

En consecuencia, la segunda variante que estaría obligado a realizar el técnico, tiene que ver con la posible ausencia de Ignacio Lago quien padece una infección en la zona de la muñeca izquierda, como consecuencia de la operación que le realizaron.

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Si bien el delantero quería estar, en principio, la recomendación del cuerpo técnico es que guarde reposo, para que pueda estar en el próximo partido.

Si finalmente se confirma la baja del goleador sabalero, su reemplazante será Franco García, quien jugaría su primer partido como titular.

Así las cosas, la formación sabalera sería con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen, Gabriel Risso Patrón; Ignacio Antonio, Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento, Franco García; y Alan Bonansea

Colón Chaco For Ever variantes
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