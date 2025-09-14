Uno Santa Fe | Escenario | cripto

Novedades Cripto: WinnerMining la rompe y cambia el juego del Cloud Mining

lCada vez más gente en Argentina está buscando formas de hacer guita en cripto sin matarse laburando, y el cloud mining se volvió una de las maneras más piolas para generar ingresos pasivos.

14 de septiembre 2025 · 10:21hs
Ahora apareció WinnerMining, una plataforma que te deja minar gratis con máquinas de última generación y con las criptos más conocidas: XRP, BTC, ETH, SOL, DOGE, USDT, USDC, y más.

Es como cuando ves a Unión o Colón jugar un clásico en Santa Fe: siempre hay expectativa, y con este sistema de pools de liquidez también hay adrenalina porque podés cobrar todos los días. Básicamente, hacés rendir tus monedas sin gastar en equipos ni luz.

XRP, de estar al pedo a generar guita

Siempre se habló de lo bueno que es XRP: rápido, barato y escalable. Pero había un problema: si lo tenías, quedaba quieto, sin darte un mango. Como un jugador de Unión que está en el banco y no entra nunca: tiene potencial, pero no lo usan.

Bueno, eso cambió: WinnerMining sacó contratos exclusivos para XRP que te pagan intereses. Y si querés, podés cambiar al toque entre XRP, BTC, ETH, SOL, LTC, BCH, DOGE, USDT, USDC y lo que pintes.

Cómo funciona

Elegís un contrato (de 5, 30 o 60 días).

Te pagan todos los días o al final, y te devuelven tu XRP original.

Es como convertir tu XRP en una especie de plazo fijo cripto, pero con mucho más rendimiento. Colón no gana todos los fines de semana, pero acá el retorno es seguro.

Ventajas que te ofrece WinnerMining

Sacás guita sin complicarte: Podés entrar y salir cuando quieras, no quedás atado.

Varias cripto soportadas: No solo XRP, también BTC, ETH, SOL, DOGE, etc.

Seguridad posta: Se manejan con protocolos serios y partners regulados.

Atención 24/7: Si te trabás, hay soporte todo el día.

Ejemplos de contratos (para que te des una idea)

Para arrancar:

Ponés $15 → 1 día → ganás $0,60 → te llevás $15,60.

Ponés $100 → 2 días → ganás $4 por día → $108 al final.

Corto plazo:

$500 → 5 días → $6,25 diarios → $531,25.

$1.000 → 10 días → $13 diarios → $1.130.

Mediano plazo:

$5.000 → 20 días → $80 diarios → $6.600.

$10.000 → 30 días → $175 diarios → $15.250.

Largo plazo (acá es donde explotás):

$50.000 → 45 días → $915 diarios → $91.175.

$100.000 → 50 días → $1.850 diarios → $192.500.

Como en un clásico Unión–Colón: el que se anima a apostar fuerte, es el que después festeja más.

Cómo pagás

Podés meter XRP, BTC, ETH, SOL, DOGE, USDT, USDC, etc. Y se manejan con pasarelas seguras como Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, etc. O sea, cero humo, tan confiable como un hincha de Unión que no se pierde ni un partido en el 15 de Abril.

Conclusión

WinnerMining no es el típico “cuento del tío” de la minería: posta que es un sistema armado para que hagas guita estable con cripto. Te olvidás de comprar máquinas, de pagar luz y de andar renegando.

Te registrás y encima te tiran un bono gratis de $15 para empezar a probar. Como dirían en Santa Fe, tanto si sos de Colón como si sos del Tatengue, esta es una jugada que conviene meter.

margaret nwambueze 2

cripto
