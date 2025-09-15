Qué más se puede esperar de un Colón que día a día se humilla así mismo

La actuación de Colón en el campeonato es realmente escandalosa y día a día el plantel se encarga de que el presente sea aún más caótico

El plantel de Colón consumó otro papelón futbolístico al perder con Talleres de Remedios de Escalada.

Colón pierde con todos, no importa si el rival pelea arriba, está en la mitad de la tabla o se está por ir al descenso. El problema no son los rivales, sino el propio equipo sabalero que día a día se humilla así mismo.

El equipo rojinegro es una máquina de perder partidos y también de jugar muy mal. Es un plantel derrotado, sin reacción y mucho menos amor propio.

Con futbolistas que deambulan la cancha y otros que se arrastran. Y a eso hay que sumarle la llegada de un nuevo entrenador como Ezequiel Medrán que no cambió absolutamente nada, por no decir que empeoró las cosas.

Desde que asumió Medrán, Colón solo fue competitivo los primeros 45' del partido ante Chacarita. Pero lo que vino después, lejos estuvo de cumplir las expectativas que había generado su arribo al Sabalero.

Si bien apenas dirigió cuatro partidos, el DT es tan responsable como los futbolistas por este momento. Juegan los mismos de siempre, no modificó en nada la estructura de juego y en consecuencia los resultados son los mismos.

Es alarmante la falta de recursos que evidencia el plantel, tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Juega mal, pero además le falta actitud. Y es que si bien el plantel es limitado, no tiene menos que la mayoría de los equipos.

Está claro que con los jugadores que tiene, Colón debería estar mucho más arriba en la tabla. Este plantel tiene algunos nombres, que muchos otros equipos quisieran tener.

Sin embargo, cuando pisan la cancha, de ninguna manera, respaldan los antecedentes con los que llegaron. Así las cosas y a tres fechas del final, aún Colón no aseguró la permanencia.

Es tal la crisis en la que está sumido Colón que ya no se está hablando de la imposibilidad de ingresar al Reducido, sino de no descender a la tercera categoría. Un papelón de dimensiones nunca visto.

Que tiene como grandes responsables a los dirigentes, jugadores y entrenadores. Aunque los que salen a jugar y a defender la historia del club son los futbolistas, que no cumplen con el mínimo requisito de al menos mostrar vergüenza deportiva.