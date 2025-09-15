Unión dio un paso gigante en su lucha por la permanencia y se anima a soñar

Unión hizo pata ancha en La Plata, donde venció a Gimnasia, se alejó a 11 puntos del descenso, quedó como líder de la Zona A y sueña con las copas.

Unión atraviesa uno de los momentos más dulces de la temporada. El equipo de Leonardo Madelón no solo logró despegarse de la zona baja de la tabla anual, su gran obsesión al inicio del Clausura, sino que ahora se metió en la pelea de arriba, tanto en la Zona A como en la tabla general.

El Tatengue consiguió algo histórico: tres victorias consecutivas como visitante, una marca que no alcanzaba desde hace 25 años. Ese envión lo llevó a sumar 15 puntos en ocho fechas, ubicándose en la cima del Grupo A junto a Barracas Central, luego de haber terminado último en el Apertura.

La diferencia con los rivales directos en la lucha por la permanencia también es abismal. Hoy le saca 11 puntos a Aldosivi y San Martín de San Juan, 10 a Talleres de Córdoba, cinco a Sarmiento y Godoy Cruz, cuatro a Atlético Tucumán, tres a Gimnasia y Belgrano, dos a Instituto y Banfield, y uno a Newell’s, mientras que alcanzó la línea de Vélez.

Además, en la tabla anual, Unión ya suma 29 unidades y hasta quedó a siete puntos de Tigre, que hoy se estaría clasificando a la Copa Sudamericana. Con el corrimiento por la Copa Argentina y la posibilidad de que equipos argentinos ganen Libertadores o Sudamericana, los cupos podrían ampliarse y el panorama abriría aún más las puertas para el Tate.

El próximo gran desafío será ante Independiente Rivadavia, rival directo en la pelea por ingresar a competencias internacionales.

Clausura – Grupo A

1-Unión 15

2-Barracas 15

3-Boca Jrs. 13

4-Central Córdoba 13

5-Banfield 13

6-Defensa 12

7-Estudiantes 12

8-Huracán 12

9-Newell's 9

10-Belgrano 9

11-Tigre 9

12-Argentinos 8

13-Ind. Rivadavia 8

14-Racing 7

15-Aldosivi 3

Tabla Anual

1-River 49

2-Boca Jrs. 46

3-Central 46

4-Argentinos 41

5-Barracas 41

6-Riestra 40

7-Huracán 39

8-San Lorenzo 39

9-Tigre 36

10-Racing 35

11-Ind. Rivadavia 35

12-Lanús 33

13-Estudiantes 33

14-Independiente 32

15-Platense 32

16-Central Córdoba 31

17-Defensa 31

18-Unión 29

19-Vélez 29

20-Newell's 28

21-Banfield 27

22-Instituto 27

23-Belgrano 26

24-Gimnasia 26

25-Atl. Tucumán 25

26-Sarmiento 24

27-Godoy Cruz 24

28 Talleres 19

29-San Martín 18

30-Aldosivi 18