Unión atraviesa uno de los momentos más dulces de la temporada. El equipo de Leonardo Madelón no solo logró despegarse de la zona baja de la tabla anual, su gran obsesión al inicio del Clausura, sino que ahora se metió en la pelea de arriba, tanto en la Zona A como en la tabla general.
Unión dio un paso gigante en su lucha por la permanencia y se anima a soñar
Unión hizo pata ancha en La Plata, donde venció a Gimnasia, se alejó a 11 puntos del descenso, quedó como líder de la Zona A y sueña con las copas.
Por Ovación
El Tatengue consiguió algo histórico: tres victorias consecutivas como visitante, una marca que no alcanzaba desde hace 25 años. Ese envión lo llevó a sumar 15 puntos en ocho fechas, ubicándose en la cima del Grupo A junto a Barracas Central, luego de haber terminado último en el Apertura.
La diferencia con los rivales directos en la lucha por la permanencia también es abismal. Hoy le saca 11 puntos a Aldosivi y San Martín de San Juan, 10 a Talleres de Córdoba, cinco a Sarmiento y Godoy Cruz, cuatro a Atlético Tucumán, tres a Gimnasia y Belgrano, dos a Instituto y Banfield, y uno a Newell’s, mientras que alcanzó la línea de Vélez.
Además, en la tabla anual, Unión ya suma 29 unidades y hasta quedó a siete puntos de Tigre, que hoy se estaría clasificando a la Copa Sudamericana. Con el corrimiento por la Copa Argentina y la posibilidad de que equipos argentinos ganen Libertadores o Sudamericana, los cupos podrían ampliarse y el panorama abriría aún más las puertas para el Tate.
El próximo gran desafío será ante Independiente Rivadavia, rival directo en la pelea por ingresar a competencias internacionales.
Clausura – Grupo A
1-Unión 15
2-Barracas 15
3-Boca Jrs. 13
4-Central Córdoba 13
5-Banfield 13
6-Defensa 12
7-Estudiantes 12
8-Huracán 12
9-Newell's 9
10-Belgrano 9
11-Tigre 9
12-Argentinos 8
13-Ind. Rivadavia 8
14-Racing 7
15-Aldosivi 3
Tabla Anual
1-River 49
2-Boca Jrs. 46
3-Central 46
4-Argentinos 41
5-Barracas 41
6-Riestra 40
7-Huracán 39
8-San Lorenzo 39
9-Tigre 36
10-Racing 35
11-Ind. Rivadavia 35
12-Lanús 33
13-Estudiantes 33
14-Independiente 32
15-Platense 32
16-Central Córdoba 31
17-Defensa 31
18-Unión 29
19-Vélez 29
20-Newell's 28
21-Banfield 27
22-Instituto 27
23-Belgrano 26
24-Gimnasia 26
25-Atl. Tucumán 25
26-Sarmiento 24
27-Godoy Cruz 24
28 Talleres 19
29-San Martín 18
30-Aldosivi 18