Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión dio un paso gigante en su lucha por la permanencia y se anima a soñar

Unión hizo pata ancha en La Plata, donde venció a Gimnasia, se alejó a 11 puntos del descenso, quedó como líder de la Zona A y sueña con las copas.

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2025 · 07:48hs
Unión dio un paso gigante en su lucha por la permanencia y se anima a soñar

Prensa Unión

Unión atraviesa uno de los momentos más dulces de la temporada. El equipo de Leonardo Madelón no solo logró despegarse de la zona baja de la tabla anual, su gran obsesión al inicio del Clausura, sino que ahora se metió en la pelea de arriba, tanto en la Zona A como en la tabla general.

LEER MÁS: Mauricio Martínez y la victoria de Unión: "Tres triunfos afuera nos fortalecen como grupo"

El Tatengue consiguió algo histórico: tres victorias consecutivas como visitante, una marca que no alcanzaba desde hace 25 años. Ese envión lo llevó a sumar 15 puntos en ocho fechas, ubicándose en la cima del Grupo A junto a Barracas Central, luego de haber terminado último en el Apertura.

La diferencia con los rivales directos en la lucha por la permanencia también es abismal. Hoy le saca 11 puntos a Aldosivi y San Martín de San Juan, 10 a Talleres de Córdoba, cinco a Sarmiento y Godoy Cruz, cuatro a Atlético Tucumán, tres a Gimnasia y Belgrano, dos a Instituto y Banfield, y uno a Newell’s, mientras que alcanzó la línea de Vélez.

Además, en la tabla anual, Unión ya suma 29 unidades y hasta quedó a siete puntos de Tigre, que hoy se estaría clasificando a la Copa Sudamericana. Con el corrimiento por la Copa Argentina y la posibilidad de que equipos argentinos ganen Libertadores o Sudamericana, los cupos podrían ampliarse y el panorama abriría aún más las puertas para el Tate.

LEER MÁS: Mateo Del Blanco, clave en la victoria de Unión: "Vamos paso a paso"

El próximo gran desafío será ante Independiente Rivadavia, rival directo en la pelea por ingresar a competencias internacionales.

Clausura – Grupo A

1-Unión 15

2-Barracas 15

3-Boca Jrs. 13

4-Central Córdoba 13

5-Banfield 13

6-Defensa 12

7-Estudiantes 12

8-Huracán 12

9-Newell's 9

10-Belgrano 9

11-Tigre 9

12-Argentinos 8

13-Ind. Rivadavia 8

14-Racing 7

15-Aldosivi 3

Tabla Anual

1-River 49

2-Boca Jrs. 46

3-Central 46

4-Argentinos 41

5-Barracas 41

6-Riestra 40

7-Huracán 39

8-San Lorenzo 39

9-Tigre 36

10-Racing 35

11-Ind. Rivadavia 35

12-Lanús 33

13-Estudiantes 33

14-Independiente 32

15-Platense 32

16-Central Córdoba 31

17-Defensa 31

18-Unión 29

19-Vélez 29

20-Newell's 28

21-Banfield 27

22-Instituto 27

23-Belgrano 26

24-Gimnasia 26

25-Atl. Tucumán 25

26-Sarmiento 24

27-Godoy Cruz 24

28 Talleres 19

29-San Martín 18

30-Aldosivi 18

Unión Gimnasia Clausura
Noticias relacionadas
El rendimiento de Unión se potenció a través de las sociedades que se fueron generando.

Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

asi sera la semana del torneo oficial prefederal y la a2

Así será la semana del Torneo Oficial Prefederal y la A2

union, en ocho fechas con madelon sumo mas que en todo el apertura

Unión, en ocho fechas con Madelón sumó más que en todo el Apertura

mauricio martinez y la victoria de union: tres triunfos afuera nos fortalecen como grupo

Mauricio Martínez y la victoria de Unión: "Tres triunfos afuera nos fortalecen como grupo"

Lo último

En medio del conflicto con los gobernadores, la Nación transfirió ATN a cuatro provincias: qué pasó con Santa Fe

En medio del conflicto con los gobernadores, la Nación transfirió ATN a cuatro provincias: qué pasó con Santa Fe

Grave ataque en Blas Parera: apuñalaron a un motociclista para robarle la moto

Grave ataque en Blas Parera: apuñalaron a un motociclista para robarle la moto

Santa Fe, con 139 medallas hizo podio en los Jadar 2025

Santa Fe, con 139 medallas hizo podio en los Jadar 2025

Último Momento
En medio del conflicto con los gobernadores, la Nación transfirió ATN a cuatro provincias: qué pasó con Santa Fe

En medio del conflicto con los gobernadores, la Nación transfirió ATN a cuatro provincias: qué pasó con Santa Fe

Grave ataque en Blas Parera: apuñalaron a un motociclista para robarle la moto

Grave ataque en Blas Parera: apuñalaron a un motociclista para robarle la moto

Santa Fe, con 139 medallas hizo podio en los Jadar 2025

Santa Fe, con 139 medallas hizo podio en los Jadar 2025

Cómo está la demanda de hombres en Argentina para realizarse una vasectomía, o para revertirla

Cómo está la demanda de hombres en Argentina para realizarse una vasectomía, o para revertirla

Vos podés papá: el conmovedor mensaje de apoyo de las hijas de Thiago Medina luego del accidente

"Vos podés papá": el conmovedor mensaje de apoyo de las hijas de Thiago Medina luego del accidente

Ovación
Posiciones: Unión dio un paso gigante en su lucha por la permanencia y se anima a soñar

Posiciones: Unión dio un paso gigante en su lucha por la permanencia y se anima a soñar

Alpine y Colapinto, al límite: riesgo de sanción por el motor en la Fórmula 1

Alpine y Colapinto, al límite: riesgo de sanción por el motor en la Fórmula 1

Se completó la segunda fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completó la segunda fecha del Clausura Norberto Serenotti

Social Lux se coronó en la Copa Santa Fe del fútbol femenino

Social Lux se coronó en la Copa Santa Fe del fútbol femenino

Así será la semana del Torneo Oficial Prefederal y la A2

Así será la semana del Torneo Oficial Prefederal y la A2

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional