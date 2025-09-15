Uno Santa Fe | Ovación | Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia, con Unión en el horizonte: qué equipo planea Alfredo Berti

Independiente Rivadavia buscará volver al triunfo ante Unión, en Santa Fe. Alfredo Berti recuperará a un jugador clave y ya tiene en mente a los 11.

15 de septiembre 2025 · 12:54hs
Independiente Rivadavia, con Unión en el horizonte: qué equipo planea Alfredo Berti

UNO Mendoza

Independiente Rivadavia dejó atrás el traspié ante Lanús y ya piensa en el encuentro ante Unión por la novena fecha del Torneo Clausura. Para el partido ante el Tatengue, a disputarse el próximo sábado en condición de visitante, Alfredo Berti recuperará una pieza clave en el esquema de cinco defensores que viene ubicando en cancha desde hace algunas fechas.

Se trata de Leonard Costa, el defensor central uruguayo que purgó su fecha de suspensión ante Lanús luego de ser expulsado ante Argentinos Juniors. Todo indicaría que el esquema de cinco defensores se mantendría por lo que el zaguero central podría volver ser de la partida ante Unión.

El encuentro ante el Granate dejó algunas anotaciones para Alfredo Berti en cuanto a los protagonistas. En el lateral derecho, Mauricio Cardillo fue una de las primeras variantes del encuentro por lo que habría que determinar si el entrenador le renueva la confianza al ex Lanús o se la brinda a Ezequiel Bonifacio, de gran partido ante Tigre por Copa Argentina.

Una duda en ofensiva en Independiente Rivadavia

En la ofensiva, el acompañante de Sebastián Villa también podría sufrir alguna modificación. Fabrizio Sartori Prieto viene teniendo grandes actuaciones en los últimos partidos (convirtió ante Argentinos Juniors y ante Tigre por Copa) pero el regreso de Álex Arce de los entrenamientos con la Selección de Paraguay podría dar la opción a Berti de alternar en el ataque.

La semana recién comienza y todavía resta trabajo por hacer pero es menester que Independiente Rivadavia procure sumar de a tres si quiere volver a acercarse a la zona de playoffs en el Torneo Clausura (está a cuatro unidades del último clasificado, Huracán) y al sector de copas internacionales en la tabla anual. Allí pelea directamentecon Racing y Tigre el último lugar de clasificación a la Sudamericana. El elenco de Diego Davobe (último clasificado) cosecha 36 unides y el equipo de Gustavo Costas tiene 35 puntos, al igual que la Lepra. En caso de imponerse ante el Tatengue, Independiente Rivadavia volvería a acomodarse en la zona que reparte boletos a copas internacionales.

Fuente: UNO Mendoza

