Colón pone manos a la obra tras otro denigrante tropezón

Colón le apunta al partido ante Morón, a quien recibirá el domingo venidero, con la gran chance de asegurarse la permanencia. Qué piensa Ezequiel Medrán.

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2025 · 12:44hs
Después del traspié ante Talleres de Remedios de Escalada, que estiró la agonía en la lucha por la permanencia en la Primera Nacional, Colón vuele a los entrenamientos con la mira puesta en el próximo compromiso: el domingo a las 17, cuando reciba a Deportivo Morón en el estadio Brigadier López.

Sin bajas confirmadas para recibir a Morón

El equipo de Ezequiel Medrán trabajó con tranquilidad, ya que no hubo jugadores que terminaran con lesiones de consideración. Además, los futbolistas que estaban al límite de tarjetas amarillas lograron mantenerse al margen de sanciones: Federico Jourdan, Guillermo Ortiz, Brian Negro, Facundo Castet e Ignacio Lago siguen disponibles, mientras que ante Talleres solo fueron amonestados Facundo Sánchez y Cristian García.

LEER MÁS: Colón, de papelón en papelón: un cierre de temporada indigno para su historia

Aunque Medrán no habló luego del partido y no dejó precisiones sobre lo táctico, no sería descabellado esperar cambios en el equipo e incluso en el sistema de juego para recibir a Morón, rival que, pese a venir de perder, necesitará sumar de a tres para mantener opciones en el Reducido y pelear por el segundo ascenso a Primera División.

Colón y la pelea por la permanencia

La permanencia matemática de Colón podría definirse este domingo, dependiendo también de los resultados de los partidos de la misma jornada: CADU recibirá a Nueva Chicago a las 15.30, mientras que Talleres (RE) visitará a Mitre de Santiago del Estero a las 16.

LEER MÁS: Qué más se puede esperar de un Colón que día a día se humilla así mismo

Un triunfo ante Morón permitiría al Sabalero tomar un respiro definitivo y encarar el cierre de temporada con tranquilidad, pero una derrota y triunfos de sus rivales en esta pelea sería otro durísimo escollo para un plantel que no encuentra el fondo del piso de su enorme caída.

