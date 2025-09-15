Tres años después, Unión volvió a ganar tres partidos al hilo como visitante

Unión venció a Gimnasia y sumó su tercera victoria al hilo como visitante. Una marca que no alcanzaba desde el año 2022 cuando el DT era Gustavo Munúa

Después de tres años, Unión volvió a ganar tres partidos al hilo como visitante.

Unión le ganó a Gimnasia de La Plata 3-1 y de esta manera, el equipo rojiblanco alcanzó la cima de la Zona A con 15 puntos, cosechando cuatro triunfos, tres empates y una derrota.

Pero además, el equipo dirigido por Leonardo Madelón alcanzó una racha positiva como visitante, que no se repetía desde el 2022, cuando por el Torneo de la Liga, el Tate metió tres triunfos al hilo fuera de Santa Fe.

La anterior racha se dio bajo la conducción de Gustavo Munúa, cuando en la 3° fecha venció a Barracas Central 2-1 con goles de Jonathan Álvez y Emanuel Brítez.

Posteriormente, en la 5° jornada, el Tate superó 2-1 a Boca en la Bombonera, con los goles de penal de Daniel Juárez y Franco Troyanski.

En tanto que en la 7° fecha le ganó a Banfield 3-2 con goles de Bryan Castrillón, Daniel Juárez y Ezequiel Cañete. La racha se cortó en el empate 2-2 contra San Lorenzo.