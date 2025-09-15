Uno Santa Fe | Ovación | Tirante

Tirante, Cerúndolo y Trungelliti, los campeones del fin de semana

Los argentinos Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti consiguieron sus respectivos títulos en el circuito de Challenger.

15 de septiembre 2025 · 12:50hs
El domingo quedó marcado como una jornada histórica para el tenis argentino en el circuito Challenger, con tres títulos conseguidos de manera simultánea por Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti.

En Polonia, Thiago Tirante brilló con una actuación arrolladora en el Szczecin Open, donde se impuso por 6-3 y 6-2 al español Pablo Llamas Ruiz. Con este triunfo, el platense sumó su tercer título en el circuito Challenger y consolidó una semana casi perfecta, en la que apenas cedió un set. El resultado le permite escalar posiciones en el ranking ATP y acercarse nuevamente al lote de los cien mejores del mundo, objetivo que persigue desde hace tiempo.

Por su parte, en China, Juan Manuel Cerúndolo , uno de los representantes más talentosos de la nueva camada argentina, volvió a mostrar el tenis sólido y paciente que lo caracteriza. El menor de los hermanos Cerúndolo derrotó con autoridad por 6-2 y 6-3 al chileno Alejandro Tabilo en la final del Guangzhou Huangpu International Challenger. Este título resulta especialmente significativo, ya que el porteño viene de superar distintas lesiones que interrumpieron su progresión y ahora suma confianza para recuperar terreno en el circuito.

Mientras tanto, en Rumania, Marco Trungelliti se consagró en el Târgu Mure Challenger tras la retirada del croata Mili Poljiak en la final, cuando el argentino dominaba el partido. Más allá de la particularidad de la definición, Trungelliti cerró una semana de gran nivel y ratificó su vigencia a los 35 años, convirtiéndose en una referencia ineludible de la experiencia dentro de la Legión.

El triple festejo no es un hecho común y habla del excelente momento que atraviesan los tenistas argentinos en el circuito Challenger. Estas conquistas no solo engrosan las vitrinas individuales, sino que también se traducen en valiosos puntos para el ranking, que abren puertas hacia torneos de mayor jerarquía.

Los sucesores de la legión argentina histórica

La Legión Albiceleste, que tantas alegrías dio en décadas pasadas con nombres como Gastón Gaudio, Guillermo Coria, David Nalbandian o Guillermo Vilas, sigue escribiendo nuevas páginas de protagonismo.

Hoy, los jóvenes como Tirante y Cerúndolo conviven con la experiencia de jugadores como Trungelliti, conformando una camada diversa que asegura competitividad y futuro para el tenis argentino.

En definitiva, el domingo quedó teñido de celeste y blanco en tres rincones distintos del planeta, reafirmando que la bandera argentina sigue ondeando con fuerza en el mundo del tenis.

