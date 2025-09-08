Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Debido al éxito de ventas, "El Sueño de los Elefantes" suma una nueva función de "Cuerpo adentro" para el sábado 13 de septiembre en HUB. Las entradas pueden adquirirse en la boletería de HUB y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)

Debido al éxito de ventas, "El Sueño de los Elefantes" suma una nueva función de "Cuerpo adentro" para el sábado 13 de septiembre a las 18.30 en HUB . Las entradas, tanto para el nuevo horario como las últimas disponibles para la función de las 21, pueden adquirirse en la boletería de HUB y a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)

Preparada para transcurrir en una sala a oscuras, "Cuerpo adentro" combina la potencia de la ejecución de la música en vivo con las posibilidades que brinda el diseño sonoro 3D. En este viaje una voz guía nos conducirá por paisajes imaginados, conectando el afuera con el adentro, y nos sumergiremos en un escenario onírico donde se combinarán la música, la poesía y los aromas, llevándonos a vivir nuevas y profundas sensaciones.

En esta suerte de meditación guiada seremos invitados a cantar, a explorar el movimiento sutil que surge desde nuestro interior y a conectarnos con las sensaciones más profundas que afloren a medida que transcurre la experiencia, todo esto en total oscuridad y con la guía y contención de los músicos y actores. En este formato, a través del diseño sonoro 6.1, se potencian al extremo las posibilidades del espacio acústico, utilizando paneos en forma circular que recorren toda la sala y abren nuevas dimensiones de escucha. Hay 4 músicos en escena, los cuales tocan y cantan estratégicamente ubicados entre el público. ATP. La experiencia no plantea ningún límite de edad.

Sobre la compañía

La compañía El Sueño de los Elefantes, en sus doce años de trayectoria, se caracteriza por proponer experiencias donde lo sensorial, la espacialidad del sonido y el cruce de disciplinas se utilizan como vínculo primordial del discurso artístico, generando una condición perceptual extraordinaria, que posibilita nuevos horizontes de comprensión por parte del público participante.

El desafío es romper el paradigma en donde el público se limita a observar y escuchar lo que sucede en el escenario y, valiéndose del aporte generado por cada disciplina, lograr que todo el auditorio sea el gran escenario, en donde el público forme parte y se encuentre inmerso en la experiencia.

La compañía El Sueño de los Elefantes viene realizando presentaciones a sala llena desde su estreno, en el 2009. El inicio fue en el Centro Argentino de Teatro Ciego de Buenos Aires y debido al éxito sostenido, la convocatoria se extendió durante 2010, 2011, 2012 y 2013. A partir del 2014 y hasta la fecha, la compañía encontró su hogar en Ciudad Cultural Konex y se convirtió en un clásico de los domingos para los porteños. Las presentaciones continúan hasta la actualidad a sala llena, alternando entre los distintos espectáculos de la compañía, Cuerpo adentro, flotario y sueño de los elefantes.

La experiencia se gesta a partir de la necesidad de sus creadores de explorar otras formas de percibir el sonido. La música nos moviliza a todos de algún modo. Pero ¿qué pasa cuando la práctica de escucha se automatiza? En buena parte se automatizan también nuestros resonadores internos, y la música nos llega entonces siempre al mismo lugar.

Puntos de venta:

HUB | 25 de Mayo 3428

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161