Uno Santa Fe | Escenario | Avalancha

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 13 de septiembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

8 de septiembre 2025 · 09:46hs
Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más potente de Héroes del Silencio. El próximo sábado 13 de septiembre a la 21 ç, Avalancha presentará un show especial para conmemorar los 30 años del lanzamiento de Avalancha, el cuarto y último disco de Héroes del Silencio, editado en septiembre de 1995.

La banda santafesina que lleva el mismo nombre que este emblemático álbum, rendirá homenaje interpretando el disco completo en directo, respetando su esencia y la intensidad de cada canción. Pero la noche no se limitará a ese trabajo: también sonarán los grandes clásicos del grupo español, que todavía hoy despiertan pasiones

Avalancha se ha consolidado como un tributo vibrante y fiel, que busca recrear la impronta del directo: guitarras poderosas, letras intensas y la energía arrolladora que distinguió a Héroes en sus mejores años. Cada show es una experiencia que transporta al público a la atmósfera de un recital noventoso, contagiando a los presentes con la fuerza y la intensidad que caracterizan a los originales.

Avalancha héroes Tribus
