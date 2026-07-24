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La Policía Federal desarticuló una banda narcocriminal: cayeron cinco argentinos y un uruguayo

Sucedió en las últimas horas en la ciudad de Rosario. Fue la consecuencia de una investigación de varios meses. Desbarataron una célula de una organización narcocriminal previamente desarticulada, presuntamente dedicada al comercio ilegal de estupefacientes, con la aprehensión de los seis principales investigados.

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de julio 2026 · 19:35hs
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La Policía Federal desarticuló una banda narcocriminal: cayeron cinco argentinos y un uruguayo

La Policía Federal desarticuló una banda narcocriminal: cayeron cinco argentinos y un uruguayo

Este viernes, en la ciudad de Rosario, una intervención que había comenzado en abril del corriente año, culminó como continuidad de una causa previa en la que se había logrado la aprehensión de varias personas que integraban una estructura investigada por el tráfico de drogas, junto al secuestro de sustancias ilícitas, armas, teléfonos celulares y dinero.

A partir del peritaje realizado sobre aquellos dispositivos telefónicos, personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales DUOIE Rosario estableció la existencia de otras personas sospechadas que habrían retomado la actividad dentro de la banda.

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La logística

En ese contexto, los pesquisas e investigadores de la Policía Federal Argentina PFA comprobaron que estos individuos utilizarían cuatro inmuebles, ubicados sobre las calles Deán Funes y bulevar Seguí de la ciudad de Rosario, para el acopio, fraccionamiento y comercio de las drogas.

El Colegio de Jueces de Primera Instancia de Rosario, a cargo del Dr. Florentino Malaponte, y el Ministerio Público de la Acusación MPA, representado por el Dr. Diego Maximiliano Giró, ordenó la realización de los correspondientes allanamientos.

Elementos probatorios incriminantes

Al irrumpir en los inmuebles, los pesquisas e investigadores aprehendieron a seis personas, dos mujeres y cuatro hombres, — que fueron los principales investigados, y secuestraron varias dosis de clorhidrato de cocaína y marihuana, nueve teléfonos celulares, una vaina servida calibre 9 milímetros, dos balanzas de precisión, una caja de guantes de látex, un rollo de bolsa de nylon con banditas elásticas, dinero en efectivo en billetes de baja denominación, anotaciones y documentación de relevancia.

Las personas aprehendidas —cinco de nacionalidad argentina y una de nacionalidad uruguaya— En el marco del Plan Bandera dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación para combatir el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, pesquisas e investigadores del Departamento Federal de Investigaciones DFI de la Policía Federal Argentina PFA desbarataron una célula de una organización narcocriminal previamente desarticulada, presuntamente dedicada al comercio ilegal de estupefacientes.

Informaron la novedad a la Jefatura del Departamento Federal de Investigaciones DFI de la Policía Federal Argentina PFA, y éstos hicieron lo propio con el fiscal provincial del Ministerio Público de la Acusación, Diego Giró, que ordenó que los seis aprehendidos siguieran privados de su libertad, que sean trasladados y revisados físicamente en Medicina Legal, que sean identificados, y que se les forme causa como presuntos infractores de la ley provincial antinarcóticos de Santa Fe N° 14.239, y que los estupefacientes secuestrados cuenten con una férrea custodia policial permanente.

Federal drogas Rosario logística
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