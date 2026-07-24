Mientras todas las miradas de Unión están puestas en el debut del Torneo Clausura, este viernes llegó otra novedad pensando en lo que viene. La Liga Profesional avanzó con la organización de la segunda fecha y oficializó las designaciones arbitrales para gran parte de la jornada.
Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro
La Liga Profesional reveló las designaciones arbitrales de la fecha 2 del Clausura, donde Unión recibirá a Tigre el jueves 6 de agosto, aunque sin el juez
Por Ovación
En el caso del Tatengue, ya está confirmado que se presentará como local el jueves 6 de agosto, desde las 19, ante Lanús. Sin embargo, todavía quedó un casillero sin completar. Es que el árbitro que dirigirá ese compromiso aún no fue confirmado, por lo que todavía el cronograma no está completo
La segunda fecha del Clausura se desarrollará a lo largo de varios días debido a la extensa programación que diagramó la Liga Profesional, motivo por el cual algunas ternas arbitrales todavía permanecen pendientes de oficialización.
Las designaciones arbitrales de la fecha 2 del Clausura
Martes 28 de julio
19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Lucio Méndez
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Lucas Pardo
19.00 Banfield – Sarmiento -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Lucas Cavallero
21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto) -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Lucas Germanotta
21.15 Rosario Central – Racing -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
VAR: Yamil Possi
AVAR: Carla López
Miércoles 29 de julio
14.30 Barracas Central – Aldosivi -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Wenceslao Meneses
17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Ernesto Callegari
19.15 Gimnasia – River -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Germán Delfino
AVAR: Salomé Di Iorio
21.30 Instituto – Platense -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Jueves 30 de julio
19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Daniel Zamora
AVAR: Gastón Suárez
19.00 Talleres – Vélez -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Franco Acita
21.15 Independiente – Newell’s -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Cesar Ceballo
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Julio Fernández
21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán -Interzonal- (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Brian Ferreyra
AVAR: Iván Núñez
Miércoles 5 de agosto
19.00 Boca – Estudiantes -Zona A- (TNT Sports)
A designar
21.15 Tigre – Belgrano -Zona B- (ESPN Premium)
A designar
Jueves 6 de agosto
19.00 Unión – Lanús -Zona A- (TNT Sports)
A designar