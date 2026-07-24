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Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

La Liga Profesional reveló las designaciones arbitrales de la fecha 2 del Clausura, donde Unión recibirá a Tigre el jueves 6 de agosto, aunque sin el juez

Ovación

Por Ovación

24 de julio 2026 · 19:47hs
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Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

Mientras todas las miradas de Unión están puestas en el debut del Torneo Clausura, este viernes llegó otra novedad pensando en lo que viene. La Liga Profesional avanzó con la organización de la segunda fecha y oficializó las designaciones arbitrales para gran parte de la jornada.

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En el caso del Tatengue, ya está confirmado que se presentará como local el jueves 6 de agosto, desde las 19, ante Lanús. Sin embargo, todavía quedó un casillero sin completar. Es que el árbitro que dirigirá ese compromiso aún no fue confirmado, por lo que todavía el cronograma no está completo

La segunda fecha del Clausura se desarrollará a lo largo de varios días debido a la extensa programación que diagramó la Liga Profesional, motivo por el cual algunas ternas arbitrales todavía permanecen pendientes de oficialización.

Las designaciones arbitrales de la fecha 2 del Clausura

Martes 28 de julio

19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Lucio Méndez

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: José Carreras

AVAR: Lucas Pardo

19.00 Banfield – Sarmiento -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Lucas Cavallero

21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto) -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Lucas Germanotta

21.15 Rosario Central – Racing -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

VAR: Yamil Possi

AVAR: Carla López

Miércoles 29 de julio

14.30 Barracas Central – Aldosivi -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Wenceslao Meneses

17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Iván Aliende

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Ernesto Callegari

19.15 Gimnasia – River -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Germán Delfino

AVAR: Salomé Di Iorio

21.30 Instituto – Platense -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Jueves 30 de julio

19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Daniel Zamora

AVAR: Gastón Suárez

19.00 Talleres – Vélez -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Franco Acita

21.15 Independiente – Newell’s -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Cesar Ceballo

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Julio Fernández

21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán -Interzonal- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Brian Ferreyra

AVAR: Iván Núñez

Miércoles 5 de agosto

19.00 Boca – Estudiantes -Zona A- (TNT Sports)

A designar

21.15 Tigre – Belgrano -Zona B- (ESPN Premium)

A designar

Jueves 6 de agosto

19.00 Unión – Lanús -Zona A- (TNT Sports)

A designar

Unión clausura Lanús
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