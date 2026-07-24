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Condenaron a siete años de prisión a la líder de una banda que vendía drogas en Alto Verde y en las cárceles de Las Flores y Coronda

Se trata de Nadia Mariel Carreira, de 29 años. Admitió liderar el engranaje logístico de la organización criminal conducida por internos desde prisión. Cumplirá la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria con tobillera electrónica por tener tres hijos menores a su cargo.

24 de julio 2026 · 19:18hs
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Condenaron a siete años de prisión a la líder de una banda que vendía drogas en Alto Verde y en las cárceles de Las Flores y Coronda. Foto: archivo UNO Santa Fe.

Condenaron a siete años de prisión a la líder de una banda que vendía drogas en Alto Verde y en las cárceles de Las Flores y Coronda. Foto: archivo UNO Santa Fe.

Una mujer fue condenada a siete años de prisión como organizadora de una asociación ilícita que se dedicaba a vender drogas en la cárcel federal de Coronda, en el complejo penitenciario Las Flores y en el barrio Alto Verde. Tiene 29 años y es identificada como Nadia Mariel Carreira.

La sentencia fue dispuesta ayer por la jueza Celeste Minniti, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal que representó al MPA ante la magistrada es María Laura Urquiza, quien está a cargo de la investigación junto con el fiscal Ezequiel Hernández. El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.

LEER MÁS: Una mujer intentó ingresar cocaína oculta en bifes a la cárcel de Las Flores y terminó detenida

Cocaína y marihuana

Urquiza señaló que “desde una fecha que no se pudo determinar hasta septiembre del año pasado, la condenada organizó una asociación ilícita de la que también formaban parte otras 10 personas que son investigadas en el marco de este legajo penal”, y puntualizó que “varios de los integrantes, entre ellos el jefe, estaban privados de su libertad al momento de los hechos”.

“Carreira recibía cocaína y marihuana que le proveían otros miembros de la banda y luego ingresaba esos estupefacientes de forma clandestina a la cárcel de Las Flores, donde un detenido los vendía a otros internos”, especificó la fiscal. “A su vez, la mujer de 29 años llevaba adelante la misma maniobra delictiva en la cárcel federal de Coronda”, planteó.

Asimismo, la funcionaria del MPA manifestó que “Carreira también desplegaba la actividad ilegal en diferentes domicilios ubicados en el barrio Alto Verde”. Según precisó, “por orden del jefe del grupo criminal, a la condenada le entregaban cantidades específicas de drogas para redistribuir entre otros miembros de la asociación ilícita y ella rendía cuentas de las transacciones cotidianas”.

Por otro lado, Urquiza hizo referencia a que “Carreira fue detenida en el marco de una serie de allanamientos en los que se secuestraron dosis de estupefacientes que estaban destinados a la venta al menudeo y un arma de fuego”.

Abreviado

Carreira reconoció su responsabilidad penal como organizadora de una asociación ilícita. Además, admitió la autoría de los delitos de comercialización de estupefacientes calificada (por haber sido cometida por tres o más personas, en forma organizada y en lugares de detención), y entrega de estupefacientes a título gratuito calificada (por haber sido cometida en lugares de detención).

Junto con su abogado defensor, la condenada aceptó la atribución delictiva realizada por el MPA, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

En función de que Carreira es la única responsable de cuidar a tres hijos menores de edad, se le ordenó cumplir la pena bajo modalidad domiciliaria y con tobillera electrónica.

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