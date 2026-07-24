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Gimnasia (M) debutó en el Clausura con un triunfo ante Central Córdoba

Gimnasia (M) derrotó por 1-0 a Central Córdoba al final del partido que disputaron este viernes, por la primera fecha de la zona A del Clausura

24 de julio 2026 · 19:33hs
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Gimnasia (M) debutó en el Clausura con un triunfo ante Central Córdoba

Gimnasia (M) derrotó por 1-0 a Central Córdoba al final del partido que disputaron este viernes, por la primera fecha de la zona A del Torneo Clausura 2026. El único gol del encuentro disputado en el estadio Víctor Legrotaglie fue convertido por el delantero Alan Módica, a los 21 minutos del segundo tiempo.

Así, el conjunto local mantiene su buen pasar desde la llegada del entrenador Darío Franco y alcanzó el 15° lugar de la tabla anual, con 22 puntos y a cuatro de la zona de acceso a la Copa Sudamericana, mientras que Central Córdoba es vigesimoquinto en la misma clasificación, con 16 unidades.

En la próxima fecha, el elenco mendocino deberá visitar a San Lorenzo, el martes 28 de julio a las 19:00, mientras que Central Córdoba será local de Atlético Tucumán, el jueves 30 a partir de las 21:15, en el “Clásico del Norte”.

El primer acercamiento del partido fue de la visita, a los ocho minutos, cuando el delantero Michael Santos recibió cerca del área chica y remató de primera con la pierna derecha, aunque su tiro se fue muy alto.

El local tuvo su primera llegada a los 22 minutos, con un remate lejano del volante Fermín Antonini, que el arquero Alan Aguerre pudo despejar bajo sobre su palo derecho.

Tres minutos después se perdió el primer gol de la tarde el equipo santiagueño, cuando un rebote le quedó al volante Matías Vera, cuyo disparo a la carrera salió cerca del primer palo.

Ya en el segundo tiempo, a los siete minutos, el delantero Ezequiel Naya recibió sobre el costado derecho del área grande y sacó un remate rápido, que dio en el travesaño antes de irse desviado.

A los 14 minutos se dio la primera llegada del conjunto mendocino en la segunda parte, con una jugada lenta y asociada en los metros cercanos al área que permitió que dispare el mediocampista Julián Ceballos, desde afuera del área, con un tiro que salió apenas por encima del travesaño.

El único gol de la tarde llegó a los 21 minutos, cuando el extremo Luciano Cingolani llegó hasta el fondo por el costado izquierdo y metió un centro al primer palo, para que Módica anticipe y cabecee al gol. El conjunto local se perdió una oportunidad clara para ampliar la ventaja en el cuarto minuto de descuento, con un mano a mano desaprovechado por el delantero Valentino Simoni, cuyo disparo salió bajo y desviado por el primer palo.

El resumen de Gimnasia (M) y Central Córdoba

Gimnasia (M) Central Córdoba clausura
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