Se pone en marcha el segundo estamento del Torneo Oficial de damas

Con cinco encuentros en los diferentes escenarios de la región arranca la Zona Ascenso del certamen oficial organizado por la Asociación Santafesina de Hockey

Desde este sábado, se abre el juego de la Copa Sanatorio Garay en el segundo estamento. Serán 10 los equipos que peleen por una plaza en la “A” y un lugar en el repechaje en el Torneo Oficial. Serán 18 jornadas, el que termine en el primer puesto en Primera División, logrará el ascenso directo. El que termine en el segundo lugar, disputará la promoción/repechaje ante el vencedor del cruce de permanencia de la Zona Campeonato (séptimo vs octavo). Desde Reserva a Sub14 en ambos niveles, la definición del campeón será por puntos. La categoría Sub12 no es competitiva (sin posiciones). El repechaje se llevará a cabo el 12 de diciembre.

Alma Juniors buscará recuperar su lugar en Primera. Las “lobas” parten como uno de los candidatos, pero deberán confirmar ese favoritismo dentro de la cancha. Con un plantel acostumbrado a competir en la máxima categoría, intentarán convertir esa experiencia en el impulso necesario para regresar cuanto antes.

Santa Fe RC “B” llega con el envión de haber logrado el ascenso en el Dos Orillas. El reto será trasladar la identidad y el funcionamiento que lo llevaron a ese objetivo a un contexto competitivo de mayor complejidad.

Uno de los que estará nuevamente en la conversación es Argentino de San Carlos. El ”decano“ afrontará el torneo con la confianza que le otorgó el reciente título del Dos Orillas, una conquista que no solo fortaleció lo anímico, sino que también ratificó el trabajo que viene realizando para volver a ser protagonista.

Después de una campaña en la que demostró estar a la altura de sus rivales y se mantuvo en la discusión hasta la última fecha, Colón intentará afianzar ese crecimiento y convertir la competitividad mostrada en resultados que lo acerquen a los puestos de privilegio.

Alma Juniors de Esperanza será uno de los elencos protagonists en el certamen oficial.

CRAR asoma como otro de los grandes aspirantes. Desde que volvió a competir en la ASH nunca pasó inadvertido: construyó campañas consistentes y se mantuvo en los primeros planos. Ya estuvo a las puertas del ascenso en dos oportunidades y ahora buscará que la historia tenga un desenlace diferente.

Por su parte, Atlético Franck, Unión y CRAI Blanco buscarán dar el salto de calidad para meterse en la lucha de arriba y dar el golpe frente a los favoritos. Con planteles en crecimiento, reúnen herramientas para complicar a cualquiera en una competencia donde la regularidad será el factor determinante.

El Quillá Blanco y Santa Fe RC “C” tomarán el torneo como una plataforma de desarrollo colectivo e individual. Su recorrido promete ir de menor a mayor, con el foco puesto en capitalizar cada fin de semana como un escalón más en su curva de progreso.

Programación Zona Ascenso

Sábado 25 de julio:

17, Argentino de San Carlos vs. El Quillá Blanco

17, CRAR vs. Alma Juniors de Esperanza

17, CRAI B vs. Unión de Santa Fe

Domingo 26 de julio:

17, Santa Fe Rugby B vs. Santa Fe Rugby C