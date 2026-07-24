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Argentina ya definió los representantes del país en los Juegos Suramericanos

Tras el Nacional masculino de mayores en el Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez, y la Federación Argentina de Box determinó la delegación que competirá en Rafaela

Ovación

Por Ovación

24 de julio 2026 · 17:45hs
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Argentina ya tiene definido a los boxeadores que representarán al país en los Juegos Suramericanos 2026.

Argentina ya tiene definido a los boxeadores que representarán al país en los Juegos Suramericanos 2026.

La delegación argentina ya tiene definido a los boxeadores que representarán al país en los Juegos Suramericanos 2026. El Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez fue el escenario donde se disputó la eliminatoria masculina en las diferentes categorías. La competencia de Boxeo se llevará a cabo entre los días 13 al 18 de septiembre en el Estadio Invencible Rafaela, flamante recinto que construye el Gobierno de Santa Fe.

En una semana a puro combate, la ciudad de Villa Gobernador Gálvez recibió a 136 boxeadores de todo el país en el marco del Torneo Nacional Masculino de Mayores. Ocurrió desde el 16 al 22 de julio pasado en la sede del Parque Regional y sirvió para definir a los diez boxeadores de la rama masculina que formarán parte de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos 2026.

Los combates se dieron a tres rondas, como es tradicional en el formato amateur, y fueron fiscalizados por la Federación Argentina de Box (FAB). “Fue muy lindo, muy parejo, estamos felices y contentos por los chicos, es el momento de ellos; el boxeo es familia y hoy se van todos amigos”, contó Leandro Albornoz, organizador de las veladas junto a la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y a Carlos Bilicich, promotor del certamen.

Campeones nacionales

Los boxeadores que levantaron el título nacional y que sacaron pasaje a los Juegos Suramericanos 2026 fueron los siguientes: Gonzalo Ebenau (49kg, Buenos Aires), Lautaro Gómez (52kg, Buenos Aires), Jair Assat (56kg, San Luis), Santiago Celes (60kg, Buenos Aires), Thiago Maza (64kg, Buenos Aires), Mateo Tavarone (69kg, Buenos Aires), Marcos Mendoza (75kg, Buenos Aires), Nahuel Roldán (81kg, Buenos Aires), Pedro Arjona (91kg, Buenos Aires) y Kevin Asman (+91kg, Buenos Aires).

Vale destacar que dos santafesinos lograron el subcampeonato en sus categorías en la ronda final. Se trata de Agustín Travaglini, en 64kg, y Jesuan Cejas, en 69 kg; quienes de esta manera tuvieron una destacada actuación a pesar de no haber conseguido la clasificación a los juegos.

El boxeo competirá en Rafaela

El boxeo, uno de los deportes con mayor tradición con torneos masculinos y femeninos en distintas categorías de peso, se desarrollará desde el 13 al 18 de septiembre en el Estadio Invencible Rafaela. El nuevo edificio se encuentra emplazado dentro del predio Distrito Joven de la ciudad de Rafaela, donde también se encuentra la Villa Suramericana, el velódromo y pistas; sector delimitado por las calles Iturraspe, 500 Millas Argentinas y Pasaje Igualdad.

El recinto deportivo, otra de las obras que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe, está preparado para todas las disciplinas olímpicas de interior y permitirá también un amplio rango de usos recreativos, culturales y educativos, con una capacidad para 3.080 personas, 71 posiciones para prensa y espacios adaptados para personas con discapacidad.

En cuanto a la competencia de boxeo, los combates serán evaluados mediante un sistema de puntuación electrónica, aplicando el denominado “Sistema de 10 puntos”, conforme a los estándares internacionales establecidos para este tipo de competencias.

Cada combate estará compuesto por tres rondas, cada una con una duración de tres minutos, intercaladas por un período de descanso de un minuto entre rondas. La competencia será a través del sistema de eliminación directa. Los perdedores de las semifinales obtendrán medalla de bronce.

Argentina Juegos Suramericanos boxeo
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