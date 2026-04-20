Uno Santa Fe | Luis Brandoni

Falleció Luis Brandoni, una leyenda del cine, el teatro y la televisión de Argentina

El actor se encontraba en el Sanatorio Güemes tras sufrir una caída en su domicilio semanas atrás. Luis Brandoni falleció a la madrugada

20 de abril 2026 · 07:46hs
Falleció Luis Brandoni a los 86 años

Falleció Luis Brandoni a los 86 años
Falleció Luis Brandoni a los 86 años

Falleció Luis Brandoni a los 86 años

El mundo del espectáculo argentino está de luto por la muerte de una de sus figuras más trascendentales. El actor Luis Brandoni falleció a sus 86 años este lunes a la madrugada madrugada en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el pasado 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico.

La noticia fue confirmada por el productor y amigo personal del artista, Carlos Rottemberg, quien lo definió como "el último primer actor de una generación inolvidable".

El sábado 11 de abril, Brandoni había sufrido un accidente doméstico y había sido internado en el Sanatorio Güemes. El actor protagonizaba la comedia "Quién es quién", en el teatro Multitabaris, que había sido suspendida días antes por problemas de salud de su compañera de elenco, Soledad Silveyra.

Luis Brandoni actor falleció Esperando la Carroza

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices despidieron en sus redes sociales al artista al que destacaron por su “sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión” que lo consolidó como “una reconocida figura de la escena nacional”.

Adalberto Luis Brandoni había nacido en Dock Sud, provincia de Buenos Aires el 18 de abril de 1940. Como actor fue reconocido por sus roles en las películas "Esperando la carroza", "Mi obra maestra", "La odisea de los giles", "El retiro" y "4×4", entre otras.

Luis Brandoni, un gran actor

Brandoni, al que llamaban cariñosamente "Beto", también tuvo participación en política. Fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Fue además miembro de la Academia Porteña del Lunfardo.

Debutó en teatro en 1962 y en televisión en 1963, perteneció al elenco de la Comedia Nacional Argentina dirigida por Luisa Vehil. De destacada actuación en teatro, cine y televisión, abandonó el país ante amenazas de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) entre 1974 y 1975.

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Luis Brandoni falleció madrugada accidente

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