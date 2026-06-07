Unión lo único firme que maneja es la oferta por Profini de Ucrania

El interés de Shakhtar Donetsk por Rafael Profini es, hasta el momento, lo único concreto que llegó a Unión en un mercado que recién se mueve. ¿Venta inminente?

En Unión hay varios temas abiertos y todos parecen avanzar en simultáneo. La continuidad de Leonardo Madelón , la planificación del segundo semestre y el mercado de pases forman parte de una agenda cargada para una dirigencia que aprovecha el receso para tomar decisiones importantes.

Con el plantel licenciado hasta el próximo 15 de junio, uno de los asuntos que concentra mayor atención es la situación de Rafael Profini. El mediocampista aparece hoy con mayores posibilidades de ser transferido y, por el momento, es por el que llegó una oferta formal. El interesado es Shakhtar Donetsk de Ucrania, que avanzó con una propuesta –extraoficial– que rondaría los 3.000.000 de dólares. Aunque los números seducen a la comisión directiva, las negociaciones todavía están lejos de cerrarse.

Rafael Profini Unión lo único firme que tiene es lo de Profini. UNO Santa Fe | José Busiemi

¿Unión vende a Profini?

El principal punto de discusión pasaría por los términos de una eventual venta. Desde Unión consideran atractiva la oferta , pero pretenderían conservar un porcentaje de la ficha para asegurarse una futura participación en una posible transferencia. La postura del club no es casual. Profini es uno de los proyectos que más expectativas genera dentro de la institución y mantener una parte de su pase podría transformarse en un negocio aún más importante.

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Mientras tanto, también existen consultas y sondeos por Mateo Del Blanco y Julián Palacios, aunque por ahora no se tradujeron en ofertas. Por eso, en medio de especulaciones y movimientos preliminares, la realidad marca que el único expediente abierto de manera formal es el de Profini. No parece ser un detalle menor: una venta de ese calibre podría impactar directamente en la economía y también en la planificación deportiva para la segunda parte de la temporada.

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La semana que comienza promete ser intensa en Unión, donde se espera definiciones por su entrenador, pero también podría acercarse a una decisión importante respecto de uno de sus jugadores con mayor proyección. Hoy, la oferta de Ucrania es la única certeza en un mercado que recién empieza a mostrar sus cartas.