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Marco Morelli remontó y terminó séptimo en Moto3

El ítalo-argentino Marco Morelli completó una destacada actuación en el Gran Premio de Hungría de Moto3 al finalizar séptimo en el circuito de Balaton Park

7 de junio 2026 · 12:30hs
Marco Morelli remontó y terminó séptimo en Moto3

El ítalo-argentino Marco Morelli completó una destacada actuación en el Gran Premio de Hungría de Moto3 al finalizar séptimo en el circuito de Balaton Park, mientras que Valentín Perrone quedó fuera de la clasificación tras verse involucrado en un múltiple accidente en los metros finales de la carrera correspondiente a la octava fecha.

La competencia tuvo un cierre dramático cuando, en la última vuelta, David Muñoz cayó luego de un contacto con Álvaro Carpe. El español quedó sobre la pista y no pudo ser esquivado por Brian Uriarte ni por Perrone, quienes también terminaron en el suelo. Los tres pilotos fueron asistidos por el personal médico y no sufrieron lesiones de gravedad.

Tras el incidente, la dirección de carrera mostró la bandera roja y dio por finalizada la prueba. La clasificación oficial se tomó con una vuelta menos de las 20 previstas.

La decisión mantuvo el triunfo de Máximo Quiles y las posiciones del podio, pero dejó sin clasificación a Perrone, que marchaba séptimo cuando ocurrió el accidente. El argentino ocupa ahora el séptimo lugar del campeonato con 60 puntos.

Morelli, por su parte, logró capitalizar lo sucedido. El piloto del Aspar Team había largado séptimo y llegó a ubicarse entre los primeros puestos, aunque una pasada de largo en una curva lo retrasó hasta la 16ª posición.

Desde allí inició una remontada que le permitió recuperar terreno y terminar séptimo, sumando puntos importantes para escalar al tercer puesto del campeonato con 77 unidades.

Triunfo de Quiles en Moto3

La victoria quedó en manos de Quiles, que logró su quinto triunfo de la temporada tras sus éxitos en Brasil, España, Francia y Cataluña. David Almansa finalizó segundo y Carpe completó el podio. Rico Salmela fue cuarto tras evitar el accidente del cierre.

Con este resultado, Quiles lidera el campeonato con 170 puntos, 59 más que Carpe y 93 por delante de Morelli. La próxima fecha del Mundial de Moto3 se disputará entre el 19 y el 21 de junio en Brno, sede del Gran Premio de República Checa.

Moto3 marco morelli Hungría
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