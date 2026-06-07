El español Marc Márquez volvió a ganar en MotoGP al imponerse en el Gran Premio de Hungría, disputado en Balaton Park

El español Marc Márquez volvió a ganar en MotoGP al imponerse en el Gran Premio de Hungría , disputado en Balaton Park, donde superó a Pedro Acosta en un intenso duelo por la victoria.

El piloto de Ducati consiguió así su primer triunfo dominical de la temporada 2026 y el primero desde el Gran Premio de San Marino de 2025, apenas un mes después de someterse a una doble cirugía para tratar una lesión y los problemas que arrastraba en su hombro derecho. La carrera quedó marcada desde la largada por un accidente múltiple que involucró a los pilotos oficiales de Aprilia.

Marc Márquez se llevó el Gran Premio de Hungría de MotoGP

Jorge Martín perdió el control de su moto en la frenada de la curva 1 y chocó con su compañero Marco Bezzecchi. En el incidente también se vieron implicados Fermín Aldeguer, Raúl Fernández y Fabio Di Giannantonio. Solo este último pudo continuar, mientras que el resto abandonó de inmediato.

Con varios candidatos fuera de competencia, Márquez y Acosta se escaparon rápidamente en la punta. El piloto de KTM tomó el liderazgo en las primeras vueltas y llegó a sacar más de un segundo de ventaja, pero Márquez respondió con un fuerte ritmo para volver a acercarse.

La definición llegó en la vuelta 14. Márquez adelantó a Acosta en la chicana de las curvas 9 y 10, aunque el piloto de KTM recuperó la posición poco después. Incluso hubo un leve contacto entre ambos cuando el nueve veces campeón del mundo intentó un nuevo sobrepaso.

Un giro más tarde repitió la maniobra en el mismo sector y esta vez logró consolidarla para escaparse rumbo al triunfo. Márquez cruzó la meta con 1,3 segundos de ventaja sobre Acosta, que finalizó segundo. Francesco Bagnaia completó el podio en la tercera posición y sumó su tercer resultado consecutivo entre los tres mejores.

Ai Ogura protagonizó una destacada remontada desde el undécimo lugar para terminar cuarto y convertirse en el único representante de Aprilia en sumar puntos. Luca Marini fue quinto, mientras que Diogo Moreira e Iker Lecuona completaron los siete primeros puestos.

Entre los abandonos también se destacaron Joan Mir, que sufrió una caída en la vuelta 15, y Fabio Quartararo, quien se retiró tras ingresar a boxes.