"Gorosito es muy claro en lo que quiere para el equipo"

En cuanto al gol que anotó frente a Huracán, Benítez afirmó: "El gol son trabajos que hacemos en los entrenamientos y por suerte eso se dio en el partido. Eric (Meza) desborda bien y tiró un buen centro. Uno como delantero tiene que llegar siempre al área, así que muy contento por convertir".

En cuanto a lo que le particularmente le pide el cuerpo técnico, el Conejo expresó: "Pipo quiere que llegue más al área. Es una costumbre que tengo la de bajar un poco para tomar contacto con el balón. Pero hoy en día con los trabajos diarios que el profe me pide, tengo que acostumbrarme a estar cerca del arco".

A la hora de referirse a la final de la Copa Sudamericana que se jugó en su país, dijo: "Colón se hizo muy conocido en la final en Paraguay. Los hinchas hicieron muchos kilómetros para alentar a su equipo, para mí fueron locales y hubiera estado bueno que ganaran. Cuando lo ves de afuera, como llegaba la gente, los videos, eso demostró que los hinchas aman al club".

Consultado si existió la posibilidad de que sea refuerzo de Unión, el delantero respondió: "No tengo información de que mi entrono me ofreció a Unión. Se hizo llegar ese rumor, pero desde un principio recibí el llamado de Colón y por eso le di la prioridad. Siempre me demostraron respeto y por eso me incliné para venir a este club".

Por último, Benítez habló sobre el trabajo que viene realizando el nuevo cuerpo técnico "Gorosito es bastante claro en lo que quiere para el club y nosotros. Eso nos da confianza y tranquilidad. Nos ha pedido que cada partido salgamos a ganar, sin especular, para darnos alegrías todos los fines de semana y sumar la mayor cantidad de puntos posibles".