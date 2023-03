"Quiero triunfar en Colón y afianzarme como titular"

Sin embargo, en este 2023 no había podido jugar, ya que se estaba recuperando de un desgarro. Pero la llegada de Néstor Gorosito le abrió las puertas a la titularidad. Y en consecuencia, estuvo desde el arranque en el partido ante Huracán, completando todo el encuentro. En medio de este presente auspicioso, Moreyra habló con La Voz del Sabalero por Sol Play 91.5.

"Cuando llegó Pipo (Gorosito) me vio bien, tuve oportunidades de irme, yo había hablado con los dirigentes y les había dicho que yo quería jugar, que me sentía bien. Por suerte Pipo ahora me dio la confianza y me felicitó después del partido con Huracán porque me fue bien. El primer día que llega, hicimos fútbol, hay muchos 5 en el plantel con distinto juego pero todos quieren jugar", comenzó contando.

Para luego agregar "En toda la semana entrené en el segundo equipo, con los suplentes. Y el mismo día que concentramos, nos llamó a Perlaza y a mi para decirnos que íbamos a ser titulares. Ahí comenzaron los nervios, la ansiedad, pero después que nos dice eso, ya comenzamos a analizar el aspecto táctico. Pipo me dio toda la confianza y me dijo que haga lo que yo sabía".

En relación a su llegada a Colón contó: "Yo jugaba en un club de Reconquista en el mismo equipo con Gian Nardelli y él se vino en agosto a Colón y me preguntó si quería tener una prueba en Colón y le dije que sí. Me probé, me vieron bien, llegué con edad de cuarta. Viví un mes en Santa Rosa (tenía una casa familiar), pero empecé a presionar al club porque ya no me daba para vivir ahí".

Y siguió: "Entonces les dije si me podían conseguir una pensión, porque sino me iba a tener que volver y en una o dos semanas me consiguieron pensión. Era salir a las 7 de la mañana de mi casa y tomarme cuatro colectivos por día y llegar 15.30 al barrio. Cuando no alcanzaba para los colectivos, me iba caminando hasta la municipalidad para agarrar el Intercountry.

Para finalizar, Moreyra habló del presente y proyectó también su futuro "Cada vez que entro a la cancha y veo a la hinchada se me eriza la piel. Es un plus jugar en un club tan grande como Colón. Ahora quiero ganarme la titularidad y no salir de los 11, triunfar en Colón y despues sí poder jugar en Europa".