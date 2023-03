La historia del mítico regreso en Colón del telón "En este cementerio no se llora, se alienta"

El partido ante Huracán tuvo varios condimentos especiales para Colón. Por un lado, se dio el debut como DT de Néstor Gorosito en lugar de Marcelo Saralegui, por otro la necesidad de cortar la racha de cuatro derrotas en fila en el Brigadier López y finalmente, intentar sumar de a tres por primera vez en la temporada. Lastimosamente, esto último no se pudo cumplir, pero al menos se recuperó algo de confianza y positivismo.

Sin embargo, hubo detalles: la vuelta del telón característico de "En este cementerio no se llora, se alienta". Producto de las restricciones que impuso durante varios meses la Seguridad, no estuvo permitido el ingreso de banderas ni otro tipo de elementos. Eso se debía al cruce entre dos facciones de la barra. Vale resaltar que quizás no se midió con la misma vara respecto a los equipos rosarinos, que desafían a cada momento los controles sin sanciones.

Luego, cuando las aguas se calmaron, se fueron habilitando y apareció el colorido en el Cementerio de los Elefantes en su máxima expresión. Quizás muchos no se dieron cuenta, pero este trapo emblemático, de 86 metros de largo y aproximadamente 45 metros de ancho, estuvo unos años sin desplegarse porque hubo que recomponerlo.

image.png El telón emblemático en Colón volvió a desplegarse después de varios años.

Se tiene que llevar entre aproximadamente 30 personas cuando no se dobla al medio. El 2 de octubre de 2009 fue el bautismo del telón en un empate 0-0 contra Banfield. El Rojinegro era dirigido en aquel momento por Antonio Mohamed, que peleaba por llegar a la Copa Libertadores.

Como todo, se necesita de mantenimiento y, por los altos costos, no fue fácil. A través de las redes sociales, emergió un hilo de @CruyffDeColon contando al detalle cómo surgió su creación, el trabajo a destajo detrás y la puesta en escena. Algo que no se dio de la noche a la mañana y en la que mucha gente tuvo que dedicarse. Todos los pormenores, en este imperdible hilo: los comienzos, la pintura, el arreglo, el despliegue y el retorno. ¡Mirá!