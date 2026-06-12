Grupo Hotelero Albamonte cortó cintas en Bahía Blanca con la apertura de un nuevo Howard Johnson

La ciudad de Bahía Blanca cuenta a partir de ahora con su primer hotel de cadena internacional al cortar cintas este 9 de junio. Ubicado estratégicamente dado su emplazamiento con acceso directo a la Patagonia y consolidando a la ciudad portuaria como polo de turismo y negocios pasa a convertirse en un referente de hotelería de calidad, bienestar, lujo y servicio.

El Grupo Hotelero Albamonte (GHA) y los directivos y propietarios locales festejaron con un coctel para 300 personas lo que significó el evento más importante en la historia de la ciudad del sudoeste de la provincia de Buenos Aires: la inauguración oficial del hotel Howard Johnson Bahía Blanca Resort & Convention Center . En el festejo se hicieron presentes el intendente de la ciudad Federico Susbielles junto a la Secretaria de Turismo Karina Sánchez, directivos de la Asociación Hotelera y Gastronómica de la ciudad y la región Sudeste de la Pcia de Buenos Aires, empresariado local y periodistas tanto locales como los llegados desde la Ciudad de Buenos Aires. Fue una noche con todo el glamour que el acto se merecía.

Al momento de los discursos, el Propietario y Director del hotel Daniel Alles resaltó que a pesar de los contratiempos climáticos y pandemia que azotaron a la ciudad, nunca bajaron los brazos e hizo un agradecimiento y reconocimiento importante a todos sus colaboradores cercanos que estuvieron siempre para llegar a la meta deseada.

Por su lado el intendente Susbielles resaltó el valor de contar con un hotel de estas características y que sea el primer hotel de cadena internacional en la ciudad y que es tan necesario y manifestó su impresión sobre la calidad y amplitud sobre el salón de convenciones. Sobre todo en momentos de estar llegando inversiones a su polo industrial.

Cerrando los discursos, Alberto Albamonte, Presidente de Grupo Hotelero Albamonte resaltó “la llegada de esta cadena internacional permitirá ampliar la proyección turística y corporativa de la ciudad marcando un paso importante para el posicionamiento local dentro del mercado hotelero global ya que Bahía Blanca figura en este momento en más de 20.000 lugares de reservas en todo el mundo, porque al no tener ningún hotel de estas características, no figuraba. Ahora al ser el primer hotel internacional la ciudad tendrá presencia en los sistemas globales de distribución que utilizan agencias, compañías aéreas y operadores turísticos”.

Destacó también que todas las incorporaciones del personal hasta este momento son personas radicadas en la ciudad de Bahía Blanca.

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El hotel ocupa una superficie de 4600 m2 cubiertos, al que se ingresa por una importante entrada que conecta con el lobby, recepción, bar-restaurante, spa, pileta con solárium, centro de convenciones, estacionamiento (para huéspedes y eventos), vestuarios, depósitos y circulaciones independientes tanto para el sector de habitaciones como para el de eventos. A la hora del descanso se cuentan con amplias y luminosas habitaciones Twin Superior Base Doble, King Superior y Súper luxe. También se dispone de alojamiento adaptado para personas con movilidad reducida con estándares de calidad internacional.

Las tarifas incluyen: Desayuno buffet, estacionamiento contando también con estaciones de carga para vehículos eléctricos. Acceso al spa con piscina interna climatizada, jacuzzi y sauna seco, piscina externa de temporada, servicio de housekeeping diaria de la habitación, recepción las 24 horas, WiFi de alta velocidad en todo el predio.

El hotel ofrece una experiencia que combina confort, funcionalidad y servicios de nivel internacional. Con excelente conectividad hacia las principales áreas comerciales, industriales y corporativas de la ciudad, se posiciona como una opción ideal tanto para viajes de negocios como para estadías de ocio, diseño, practicidad y tecnología, adaptándose tanto a quienes viajan por trabajo como a quienes buscan desconectar y relajarse. Con el respaldo de Howard Johnson by Wyndham, el hotel ofrece una experiencia integral donde el descanso, la eficiencia y la calidad de servicio se combinan para responder a las necesidades del huésped actual. También ofrece un amplio salón de convenciones a los que se le suma otros dos salones ejecutivos totalmente equipados.

HJBB - CORTE DE CINTAS

Restaurante Dalles

El espacio, de diseño moderno y ambiente cálido, es ideal tanto para almuerzos y cenas como para encuentros informales o reuniones de trabajo. La propuesta se complementa con un fantástico desayuno buffet, opciones de room service y servicio de bar, acompañando cada momento de la estadía. Un lugar pensado para disfrutar de una gastronomía de nivel dentro del hotel, en un entorno que invita a quedarse.

La propuesta gastronómica y de servicios forma parte de la experiencia integral del huésped, acompañando cada momento del día con una oferta de calidad en un entorno moderno y confortable. El restaurante invita a disfrutar de una experiencia culinaria que combina sabores contemporáneos con una cuidada selección de ingredientes, pensada tanto para quienes se hospedan por trabajo como para quienes buscan relajarse y disfrutar, ofreciendo platos elaborados que priorizan la calidad de la materia prima y una presentación cuidada.

SPA & GYM

En Howard Johnson Hotel, Spa & Convention Center Bahía Blanca el bienestar forma parte de la experiencia, ofreciendo espacios diseñados para desconectar, relajarse y recuperar energía durante la estadía. El Health Point invita a disfrutar de un entorno pensado para el descanso físico y mental, combinando instalaciones modernas con una propuesta orientada al relax. El espacio incluye piscina interior climatizada, jacuzzi, sauna seco y sala de masajes, generando un ambiente ideal para bajar el ritmo y reconectar. La experiencia se complementa con un gimnasio equipado, pensado para acompañar el ritmo de cada huésped y sumar bienestar a la estadía, ya sea como parte de la rutina o como un momento para activarse durante el día.

HJBB SPA

Spa & Bienestar

Es un espacio pensado para el equilibrio entre cuerpo y mente, piscina interior climatizada, jacuzzi, sauna seco, sala de masajes y un gimnasio, espacio diseñado para activarse, liberar energía y complementar la experiencia de bienestar durante la estadía.

Eventos

Los eventos se convierten en experiencias diseñadas a medida, combinando espacios modernos, tecnología y un servicio integral orientado a resultados. El hotel cuenta con una propuesta versátil que responde a distintos tipos de encuentros, desde reuniones ejecutivas hasta grandes convenciones y celebraciones sociales.

La infraestructura, junto con el acompañamiento de un equipo especializado, garantiza una planificación eficiente y una ejecución cuidada en cada instancia. La combinación de ubicación estratégica, alojamiento en el mismo establecimiento y servicios gastronómicos propios permite ofrecer una solución integral para eventos corporativos y sociales en la ciudad.

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Eventos & Convenciones

Espacios diseñados para potenciar cada encuentro con distintos tipos de salas o salones. Así por ejemplo Salón Forum, un espacio pensado para reuniones ejecutivas, capacitaciones y encuentros de trabajo. Equipado con tecnología de última generación, ofrece un entorno moderno, cómodo y altamente funcional, ideal para desarrollar reuniones productivas en un marco profesional y eficiente. Por otro lado Salón Palacio Belo, un salón de gran escala, diseñado para la realización de congresos, convenciones y eventos sociales. Amplio, moderno y confortable, brinda el marco ideal para encuentros de alto nivel, con una infraestructura que, junto a la propuesta gastronómica y el soporte técnico, lo posiciona como una de las opciones más destacadas y completas para eventos en Bahía Blanca.

Alberto Albamonte, CEO del Grupo Hotelero Albamonte afirmó “Esta apertura del hotel representa un impulso significativo para la actividad económica local, generando nuevas oportunidades laborales y fortaleciendo el desarrollo del turismo corporativo, un segmento clave para la ciudad. Es de destacar el notable esfuerzo del Grupo Empresario que hizo posible el mejor hotel de la ciudad”.

Desde la dirección del GHA finalizan diciendo que siguen impulsando su trabajo desarrollando hoteles en distintos destinos lo que los convierte en el mayor grupo hotelero de Argentina, no solo con 42 propiedades ya existentes a los que se le sumarán los 17 proyectos en construcción, y de inminente apertura.